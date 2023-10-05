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Молдова запровадила безкоштовний транзит газу для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Молдова запровадила безкоштовний транзит газу для України
фото ілюстративне

Україна зможе імпортувати до 17 млн кубометрів природного газу на добу Трансбалканським газопроводом і газопроводом Ясси-Кишинів

Молдова вирішила запровадити безкоштовний транзит газу для України, тепер Київ має доступ до газових мереж Південно-Східної Європи. Про це повідомляє BNN Breaking.

Зазначається, що за даними оператора газотранспортної системи країни GTSU, внаслідок значної зміни у своїй енергетичній політиці Молдова почала імпортувати газ з Європи через Україну.

«Цей крок послідував за поправками до молдовського законодавства, що дозволяють компаніям використовувати так звані методи «зворотного зв’язку» в точках з'єднання з Україною», – пише видання.

BNN Breaking пише, що рішення Молдови, яка є останнім західним сусідом України, що проводив подібні операції, можна розглядати як вирішальний стратегічний крок. Ця нова політика дозволяє Україні імпортувати газ з півдня Трансбалканським газотранспортним коридором. Тепер Україна має доступ до газових мереж Південно-Східної Європи після успішних тестових поставок газу молдовським газовим оператором «Молдоватрансгаз» наприкінці січня.

Реалізація цієї політики також означає, що Україна зможе імпортувати до 17 млн кубометрів природного газу на добу Трансбалканським газопроводом і газопроводом Ясси-Кишинів.

Також зазначається, що рішення Молдови дозволити безоплатний транзит газу в Україну не тільки вигідне Києву, а й має серйозні наслідки для Кишинева. Маючи в запасах понад чверть млрд кубометрів газу, що зберігаються в Румунії та Україні, Молдова стверджує, що в неї є достатні запаси на зиму.

На тлі звинувачень Росії в незаконному зберіганні газу в Україні Молдова уточнила, що енергію, яку там зберігають, було куплено на вільному ринку, а не у «Газпрому».

Нагадаємо, нещодавно президент Мая Санду заявила, що Молдова замовила аудиторську перевірку для виявлення боргу перед російським «Газпромом» у розмірі понад 700 млн доларів. За її результатами, боргу компанії «Молдовагаз» не виявили.

 

Теги: Молдова газ Україна

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