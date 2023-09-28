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У Молдові виявлено залишки ракети: вибуховий компонент може бути на дні озера

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Молдові виявлено залишки ракети: вибуховий компонент може бути на дні озера
Залишки ракети знайшли в озері
фото: МВС Молдови

Уламки ракети знайшли в озері біля села Фарладан Каушанського району Молдови

МВС Молдови здійснило спеціальні захисні заходи після виявлених залишків ракети в озері. Підозрюють, що на дні озера може бути вибуховий компонент збитої ракети. Про це повідомило МВС Молдови на сторінці у Facebook. 

Мешканці села Фарладан у Молдові помітили в озері компоненти, які могли походити від ракети. Влада підтвердила, що уламки походять з повітряної ракети, і фахівці все ще визначають тип ракети та її походження.

У МВС Молдови зазначили, що уламки ракети в озері знайшли 27 вересня.

У Молдові виявлено залишки ракети: вибуховий компонент може бути на дні озера фото 1
фото: МВС Молдови

Біля озера ввели особливі заходи безпеки, бо підозрюють, що вибуховий компонент ракети, що розбилася, може знаходитися на дні озера.

Територію закрили для відвідування людьми, на місці працюють спеціальні служби. 

У Молдові виявлено залишки ракети: вибуховий компонент може бути на дні озера фото 2
фото: МВС Молдови

Фахівці шукають найкраще рішення для вилучення вибухівки, на випадок, якщо вибуховий матеріал буде знайдено на дні озера. Гідротехнічні фахівці відкачують воду з озера, щоб полегшити втручання піротехніків.

Небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані на відстані 1 км від небезпечної зони.

Нагадаємо, у невизнаному Придністров'ї було знайдено уламки ракети С-300. Як зазначають ЗМІ, уламки впали в один із городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих – немає.

Раніше повідомлялося, що після обстрілу російськими загарбниками Одеської області, у Румунії було знайдено уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія.

Теги: уламки ракет влада населення Україна Молдова

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