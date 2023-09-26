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Президентка Молдови відреагувала на падіння уламків ракети у Придністров’ї

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президентка Молдови відреагувала на падіння уламків ракети у Придністров’ї
Президентка Молдови Майя Санду
фото з відкритих джерел

Наразі у Молдові обговорюють закупівлю обладнання для протиповітряної оборони

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що виявлення уламків від ракети С-300 на території невизнаного Придністров'я сталося через війну РФ, яку вона веде проти України. Про це повідомляє NewsMaker.

«Очевидно, ми не можемо провести огляд на місці події, оскільки це трапилося на території придністровського регіону. Але в будь-якому випадку це сталося через війну. Бомби падають через війну в Україні, а цю війну спровокувала Росія», – заявила Санду, зауваживши, що походження об'єкта є «неясним».

Крім цього, Санду зазначила, що наразі у Молдові обговорюють закупівлю обладнання для протиповітряної оборони, зокрема радару, щоб здійснювати моніторинг повітряного простору країни та гарантування безпеки громадянам Молдови.

Нагадаємо, у невизнаному Придністров'ї знайдено уламки ракети С-300.

Як зазначає ЗМІ, уламки впали в один із городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих – немає.

Раніше повідомлялося, що після обстрілу російськими загарбниками Одеської області, у Румунії було знайдено уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія.

У Кишиневі розглядають вступ до Євросоюзу без території невизнаного Придністров’я.

До слова, колишній «керівник» Державної служби зв'язку та інформації невизнаного Придністров'я Геннадій Чорба вважає, що як тільки президентка Молдови Майя Санду вийде з-під тиску геополітичних гравців Молдови і звернеться до президента України Володимира Зеленського по допомогу в демілітаризації Придністров'я, тоді конфлікт в країні закінчиться.

Теги: уламки ракет конфлікт Майя Санду росія

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