Президентка Молдови відреагувала на падіння уламків ракети у Придністров’ї

Наразі у Молдові обговорюють закупівлю обладнання для протиповітряної оборони

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що виявлення уламків від ракети С-300 на території невизнаного Придністров'я сталося через війну РФ, яку вона веде проти України. Про це повідомляє NewsMaker.

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«Очевидно, ми не можемо провести огляд на місці події, оскільки це трапилося на території придністровського регіону. Але в будь-якому випадку це сталося через війну. Бомби падають через війну в Україні, а цю війну спровокувала Росія», – заявила Санду, зауваживши, що походження об'єкта є «неясним».

Крім цього, Санду зазначила, що наразі у Молдові обговорюють закупівлю обладнання для протиповітряної оборони, зокрема радару, щоб здійснювати моніторинг повітряного простору країни та гарантування безпеки громадянам Молдови.

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Нагадаємо, у невизнаному Придністров'ї знайдено уламки ракети С-300.

Як зазначає ЗМІ, уламки впали в один із городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих – немає.

Раніше повідомлялося, що після обстрілу російськими загарбниками Одеської області, у Румунії було знайдено уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія.

У Кишиневі розглядають вступ до Євросоюзу без території невизнаного Придністров’я.

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До слова, колишній «керівник» Державної служби зв'язку та інформації невизнаного Придністров'я Геннадій Чорба вважає, що як тільки президентка Молдови Майя Санду вийде з-під тиску геополітичних гравців Молдови і звернеться до президента України Володимира Зеленського по допомогу в демілітаризації Придністров'я, тоді конфлікт в країні закінчиться.