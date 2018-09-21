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    Економіка та фінанси

    МВФ продовжить переговори з Україною і після закінчення місії у Києві

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    Міжнародний валютний фонд - МВФ продовжить переговори з Україною і після закінчення місії у Києві
    Міжнародний валютний фонд

    Переговори про подальшу підтримку реформ і можливої фінансової допомоги з боку МВФ досі тривають

    Міжнародний валютний фонд продовжить переговори з українським урядом про сприяння реформам і можливу фінансову підтримку і після закінчення роботи місії Фонду в Києві.

    Про це заявив голова департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, пише «Уніан».

    «Місія МВФ була в Києві і обговорила з українським урядом нашу подальшу підтримку макроекономічної стабільності та економічного зростання, і можливу фінансову допомогу з боку Фонду. У мене відсутня інформація про переговори, які досі тривають», - сказав він.

    Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду, як і планувала, розпочала свою роботу в Києві 6 вересня.

    У середині вересня голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що Україна і МВФ досягли домовленості щодо цін на газ.

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