МВФ продовжить переговори з Україною і після закінчення місії у Києві



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Міжнародний валютний фонд

Переговори про подальшу підтримку реформ і можливої фінансової допомоги з боку МВФ досі тривають

Міжнародний валютний фонд продовжить переговори з українським урядом про сприяння реформам і можливу фінансову підтримку і після закінчення роботи місії Фонду в Києві.

Про це заявив голова департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, пише «Уніан».

«Місія МВФ була в Києві і обговорила з українським урядом нашу подальшу підтримку макроекономічної стабільності та економічного зростання, і можливу фінансову допомогу з боку Фонду. У мене відсутня інформація про переговори, які досі тривають», - сказав він.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду, як і планувала, розпочала свою роботу в Києві 6 вересня.

У середині вересня голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що Україна і МВФ досягли домовленості щодо цін на газ.