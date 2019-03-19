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    Економіка та фінанси

    На аукціоні у Бельгії продали найдорожчого у світі голуба

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    <p>Армандо став найдорожчим голубом, коли-небудь проданим на онлайн-аукціоні</p> - На аукціоні у Бельгії продали найдорожчого у світі голуба

    Армандо став найдорожчим голубом, коли-небудь проданим на онлайн-аукціоні

    Ставки зросли з 532 тис. до 1,25 млн євро всього за годину

    Голуб на ім’я Армандо був проданий на аукціоні в Бельгії за рекордні 1,25 млн євро (1,42 млн доларів).

    Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Pipa.

    «Аукціон розпочався у понеділок, 4 березня, і вже через кілька хвилин ціна Армандо склала 300 тис. євро. Торгувалися один з одним два покупця з Китаю, і ставки зросли з 532 тис. до 1,25 млн євро всього за годину», - йдеться в повідомленні.

    У підсумку Армандо став найдорожчим голубом, коли-небудь проданим на онлайн-аукціоні. Попередній рекорд вартості голуба на аукціоні становив 376 тис. євро. 

    Він переміг у трьох останніх гонках своєї кар'єри - чемпіонаті Ace Pigeon 2018 року, олімпіаді Pigeon 2019 року і гонці Angoulême.  П'ятирічний Армандо навіть отримав прізвисько «Льюїс Хемілтон серед голубів» на честь британського гонщика «Формули-1».

    Армандо тепер буде жити спокійним життям, але цілком імовірно, що нові власники будуть використовувати його для розведення таких же голубів.

    Нагадаємо, раніше Швейцарський національний банк представив купюру в 1000 франків нового зразка, що стане найдорожчою банкнотою Європи і другою за цінністю у світі.

    Як повідомлялося, в Україні випустять срібну монету із бараном

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