На аукціоні у Бельгії продали найдорожчого у світі голуба



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Армандо став найдорожчим голубом, коли-небудь проданим на онлайн-аукціоні

Ставки зросли з 532 тис. до 1,25 млн євро всього за годину

Голуб на ім’я Армандо був проданий на аукціоні в Бельгії за рекордні 1,25 млн євро (1,42 млн доларів).

Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Pipa.

«Аукціон розпочався у понеділок, 4 березня, і вже через кілька хвилин ціна Армандо склала 300 тис. євро. Торгувалися один з одним два покупця з Китаю, і ставки зросли з 532 тис. до 1,25 млн євро всього за годину», - йдеться в повідомленні.

У підсумку Армандо став найдорожчим голубом, коли-небудь проданим на онлайн-аукціоні. Попередній рекорд вартості голуба на аукціоні становив 376 тис. євро.

Він переміг у трьох останніх гонках своєї кар'єри - чемпіонаті Ace Pigeon 2018 року, олімпіаді Pigeon 2019 року і гонці Angoulême. П'ятирічний Армандо навіть отримав прізвисько «Льюїс Хемілтон серед голубів» на честь британського гонщика «Формули-1».

Армандо тепер буде жити спокійним життям, але цілком імовірно, що нові власники будуть використовувати його для розведення таких же голубів.

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