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    Економіка та фінанси

    В Україні випустять срібну монету із бараном

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    Номінал монети - 5 гривень, але виготовлена вона із срібла - В Україні випустять срібну монету із бараном
    Номінал монети - 5 гривень, але виготовлена вона із срібла

    Монета продовжить серію «Фауна в пам'ятках культури України»

    Національний банк України оголосив, що з четверга, 28 лютого, для онлайн-замовлень стане доступною нова пам'ятна монета, яку введуть в обіг з 14 березня.

    Ця монета «присвячена барану, зображення якого втілено в пам'ятках культури різних епох», - зазначили в установі.

    Нова монета продовжить серію «Фауна в пам'ятках культури України». Її номінал - 5 гривень.

    Монету виготовлено зі срібла 925-ї проби, її маса - 15,55 грама, наклад - 4 тис. штук. Вона містить позолоту - позолочене зображення металевого рельєфу із зображенням голови барана.

    Раніше повідомлялося, що у США випустили ювілейні монети до другого саміту Трампа з Кімом. Серія випуску обмежена до 1000 штук, номінальна вартість сувеніру становить 100 доларів США.

    Крім того, Канада випустить срібну монету у формі української писанки. Монета стане вже четвертою «писанкою» у колекції канадського монетного двору. Цього разу вона буде присвячена величезному пам’ятнику українській писанці, розміщеному у канадському місті Вегревіль у провінції Альберта.

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