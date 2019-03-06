Як виглядає найдорожча банкнота Європи? (фото)



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Купюра в 1000 франків нового зразка Фото: twitter.com/SNB_BNS_en

Купюра в 1000 франків нового зразка стане другою за цінністю у світі

Швейцарський національний банк представив купюру в 1000 франків нового зразка, що стане найдорожчою банкнотою Європи і другою за цінністю у світі (після купюри в 10 тис. брунейських доларів), повідомляє прес-служба банку.

Купюра, яка надійде в обіг із 13 березня, виконана в фіолетовому кольорі з використанням полімерних волокон, як і інші банкноти нової, дев'ятої серії. Основна тема дизайну купюри - комунікація і мова.