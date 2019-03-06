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    Економіка та фінанси

    Як виглядає найдорожча банкнота Європи? (фото)

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    <div class="post-item__photo-author">Купюра в 1000 франків нового зразка</div> - Як виглядає найдорожча банкнота Європи? (фото)
    Купюра в 1000 франків нового зразка
    Фото: twitter.com/SNB_BNS_en

    Купюра в 1000 франків нового зразка стане другою за цінністю у світі

    Швейцарський національний банк представив купюру в 1000 франків нового зразка, що стане найдорожчою банкнотою Європи і другою за цінністю у світі (після купюри в 10 тис. брунейських доларів), повідомляє прес-служба банку.

    Купюра, яка надійде в обіг із 13 березня, виконана в фіолетовому кольорі з використанням полімерних волокон, як і інші банкноти нової, дев'ятої серії. Основна тема дизайну купюри - комунікація і мова.

    Зазначимо, що більшість країн ЄС припинили випуск банкнот у 500 євро. Банкноти в 500 євро залишаться в обігу на території Єврозони. Вони можуть бути використані для розрахунку та заощадження і будуть завжди зберігати свою цінність.

    Також нагадаємо, що Нацбанк хоче продавати гривні у рулонахНагадаємо, наприкінці січня Національний банк України продав на аукціоні нерозрізані банкноти номіналом одна, дві, п'ять та десять гривень. Загальна сума становить 9,8 мільйона гривень.

    Як повідомлялося, в Україні випустять срібну монету із бараном. Нова монета продовжить серію «Фауна в пам'ятках культури України». Її номінал - 5 гривень. Монету виготовлено зі срібла 925-ї проби, її маса - 15,55 грама, наклад - 4 тис. штук. Вона містить позолоту - позолочене зображення металевого рельєфу із зображенням голови барана.
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