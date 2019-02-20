На Буковині більше тисячі боржників отримали повідомлення про припинення поставок газу



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Загальна заборгованість жителів регіону станом на 1 лютого сягнула 608 млн грн

Лише за січень 2019 року клієнти ТОВ «Чернівцігаз Збут» в 1,2 раза збільшили неплатежі за газ. Загальна заборгованість жителів регіону станом на 1 лютого 2019 року сягнула 608 млн грн.

На Буковині борги понад 5 тис. грн мають 17 719 побутових споживачів, а більш як 10 тис. грн – 6 560 клієнтів. Рекордний борг за газ – 175,6 тис. грн. Тож з початку року ТОВ «Чернівцігаз Збут» розіслав 1278 письмових повідомлень клієнтам-боржникам про припинення поставок газу. Найбільше попереджень в Чернівцях, Новоселицькому та Сокирянському районах області. Після отримання повідомлення, у разі непогашення боргу, «Чернівцігаз Збут» припиняє поставки, ініціює відключення і стягує борг в судовому порядку.

«Чинне законодавство передбачає, що якщо споживач систематично не сплачує і накопичує борги, компанія-постачальник природного газу повинна припинити поставки газу. Першочергово ми направляємо письмове повідомлення про припинення газопостачання. Якщо ж після цього борг не погашений, ініціюємо відключення і стягнення боргу в судовому порядку», - зазначив директор ТОВ «Чернівцігаз Збут» Володимир Ляшенко.

При відключенні за борги повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних з припиненням та поновленням газопостачання.

Водночас зазначається, що постановою Кабінету міністрів України ухвалено зміни до системи субсидування, згідно з якими споживачам припиняють нарахування державної допомоги в разі неплатежів протягом двох місяців.

Варто також зазначити, що з 1 травня 2019 року набирають чинності зміни до закону України «Про житлово-комунальні послуги». Нововведення передбачають обов’язкові нарахування пені та її сплату. Розмір якої, відповідно до закону, становитиме 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Разом з тим, пеня не може перевищувати розмір боргу.