У Києві планують підняти тарифи на світло і тепло



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Причинами зростання тарифів називають зростання ціни на газ, водопостачання, необхідність укладення договору з ТОВ «Київські енергетичні послуги»

З травня ціна на електроенергію підніметься на 31%, а на опалення - майже на 19%

«Київтеплоенерго» планує до 1 травня затвердити в НКРЕКП нові тарифи на відпуск електричної та виробництво теплової енергії. Про це в середу, 20 лютого, повідомляє КиевVласть з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

Так, тарифи на тепло для населення, релігійних організацій та інших установ планують збільшити, в середньому, на 18,73%. Тариф на відпуск електроенергії хочуть збільшити на 31,24% в два етапи.

Причинами зростання тарифів називають зростання ціни на газ, водопостачання, необхідність укладення договору з ТОВ «Київські енергетичні послуги» та інше.

«Чиновник повідомив, що з 1 травня 2019 року підвищується ціна на газ «і вже зараз відбувається формування тарифу на відпуск електричної та виробництво теплової енергії під ТЕЦ». За його словами, «вже пройшли перші громадські обговорення» цього тарифу, який ще має затвердити НКРЕКП», - йдеться в повідомленні.

Пантелєєв також зазначив, що до 1 травня має бути затверджений новий тариф на тепло, так як з 1 травня починається правова колізія - набирає чинності новий закон Про житлово-комунальні послуги. У ньому назва послуг та теплової енергії зовсім інша, на відміну від тих, які має повноваження затверджувати НКРЕКП тарифи. «З цим казусом ніхто не знає, що робити», - додав заступник мера.

Згідно з протоколом громадських обговорень, тариф на виробництво теплової енергії для населення планується збільшити на 18,98% - з 964,19 гривні за Гкал до 1147,20 гривень за Гкал. Тариф для виробництва тепла для релігійних організацій планується збільшити на 18,48% з 985,02 гривень за Гкал до 1167,04 гривень за Гкал.

Тариф для бюджетних установ планують збільшити на 18,68% - з 984,67 гривні за Гкал до 1168,60 гривні за Гкал. Тариф на виробництво тепла для інших споживачів - на 18,79% - з 984,12 гривні за Гкал до 1169,06 гривень за Гкал.

При цьому, тариф на відпуск електроенергії «Київтеплоенерго» планує збільшувати в два етапи. Спершу його планують підвищити з 141,43 коп./кВтг до 175,29 коп./кВтг (на 23,94%). Термін дії цього тарифу хочуть передбачити до 1 липня 2019 року. Після цього даний тариф планують збільшити до 185,61 коп./кВтг (на 31,24%, порівняно з чинним зараз тарифом).

Серед переліку чинників, що стали причиною підвищення тарифів, значаться:

підвищення ціни на газ з 1 травня 2019 року на 15,2% (без транспортування) - з 6235,51 гривні за 1 тис. м. куб. до 7184,80 гривень за 1 тис. м. куб. згідно з Постановою Кабміну №867 від 19.10.2018 року;

зростання тарифів на водопостачання ПрАТ Київводоканал згідно з постановою НКРЕКП №58 від 25.01.2019 року;

згідно з постановою НКРЕКП №58 від 25.01.2019 року; встановлення ціни на поставку електроенергії з 1 січня 2019 року згідно з договором, укладеного між КП «Київтеплоенерго» і ТОВ «Київські електричні послуги».

Також наголошується, що при формуванні нових тарифів додатково «була врахована компенсація збитків, понесених ТЕЦ «Київтеплоенерго» внаслідок невідповідності ринкової і тарифної ціни природного газу на виробництво теплової енергії в період з листопада по грудень 2018 року».

Раніше «Київтеплоенерго» опублікувало нові тарифи на опалення, що набрали чинності після підвищення цін на газ.