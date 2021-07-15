На державному рівні розробляється політика справедливої трансформації вугільних регіонів – Шмигаль

Україна активно обговорює з партнерами справедливу трансформацію вугільних регіонів, за прикладом європейської програми Just Transition

Поділяючи цінності «Європейського зеленого курсу», Україна здійснює вагомі кроки до енергонезалежності економіки, зменшення обсягу викидів парникових газів, поступової відмови від викопного палива і зниження використання вуглецю у різних секторах промисловості.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів на IV Міжнародній вугільній конференцій, зазначивши, що одночасно стоїть завдання передбачити соціальну трансформацію мономіст, залежних від роботи шахт або теплових станцій.

«Зараз ми активно обговорюємо з Євросоюзом, Світовим банком та іншими партнерами справедливу трансформацію вугільних регіонів, за прикладом європейської програми Just Transition. На державному рівні розробляється комплексна політика справедливої трансформації вугільних регіонів. Наше завдання — запровадити необхідні стимули, аби такі регіони стали привабливим місцем для інвестицій та розробити детальний план створення нових робочих місць та сформувати нові можливості для розвитку малого та середнього бізнесу», – підкреслив прем’єр-міністр.

Шмигаль додав: за підтримки Світового банку та Уряду Німеччини Україна отримає найкращий досвід та технології для проведення справедливої трансформації вугільних регіонів.

«Успішність трансформації вугільних регіонів нашої країни безпосередньо залежить від залученості всіх учасників процесу: від місцевої влади до міжнародних партнерів. Разом ми маємо розробити універсальну модель перепрофілювання та відновлення шахтарських регіонів, яка створить нові можливості для їхніх мешканців та інвесторів», – резюмував глава уряду на IV Міжнародній вугільній конференцій, що відбулась у Києві 13 липня.

До обговорення теми трансформації вугільної галузі приєднались понад 200 міжнародних експертів з України, Німеччини, Польщі, Великобританії та Європейського союзу, представників української влади і великого бізнесу, лідерів вугільних профспілок та керівників вуглевидобувних регіонів України.