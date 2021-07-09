На Інгулецькому ГЗК «Метінвест» впроваджує систему комп'ютерного зору

ІнГЗК входить до групи «Метінвест», основними акціонерами якої є ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк, 71,24%) і група компаній «Смарт-холдинг» (23,76%)

VisioFroth складається з 8 відеокамер для зйомки процесу піноутворення на 4 виробничих лініях ділянки флотації

Група «Метінвест» впроваджує на збагачувальній фабриці Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату (ІнГЗК) систему комп'ютерного зору VisiоFroth, що дозволить підвищити продуктивність, збільшити обсяги виробництва залізорудного концентрату. Як повідомляється у пресрелізі групи, постачальник цифрового рішення – компанія Metso Outotec, світовий лідер в області технологій сталого розвитку для виробництва нерудних матеріалів, переробки корисних копалин і металургії.

Пояснюється, що комп'ютерний зір (або технічний зір) – це штучні системи, які отримують інформацію з відеоданих для виявлення, відстеження і класифікування об'єктів за допомогою математичних алгоритмів аналізу потокового зображення. Вони імітують око людини, водночас дозволяючи звести до мінімуму людський фактор в управлінні будь-яким технологічним процесом.

Система VisioFroth складається з восьми відеокамер для зйомки процесу піноутворення на чотирьох виробничих лініях ділянки флотації. Камери безперервно записують і передають на комп'ютер зображення, а спеціально навчена система візуального аналізу в режимі реального часу визначає основні параметри піни: швидкість, розмір, колір бульбашок та інші. На підставі цих даних самонавчальна експертна система автоматично регулює витрату реагентів і повітря, щоб збільшити вихід готового концентрату.

Як зазначає пресслужба, системи комп'ютерного зору – один з ключових інструментів цифровізації підприємств, який дозволяє постійно контролювати технологічний процес на різних його етапах і оперативно надавати інформацію для прийняття рішень людиною або автоматичною системою управління, що дозволяє вийти на новий рівень ефективності.

«Впровадження системи VisioFroth дозволить перейти до проактивного управління процесом в режимі реального часу, не чекаючи результатів хіманализу. В результаті розраховуємо стабілізувати процес і вже у 2022 році збільшити вихід товарного концентрату. Система буде своєрідним «круїз-контролем» виробництва, проте в разі виникнення позаштатних ситуацій у технологів завжди буде можливість переключитися в режим ручного управління і застосувати свій досвід для їх вирішення», – сказав гендиректор ІнГЗК Олександр Герасимчук, якого цитує пресслужба.

Metso Outotec за останні 20 років впровадила таку систему на збагачувальних фабриках по всьому світу. В її послужному списку – компанії BHP, Rio Tinto, Vale та ін. Проте співпраця групи «Метінвест» і Metso Outotec відрізняється від інших: замість стандартної процедури купівлі обладнання компанії разом шукали рішення, що дозволяє підвищити продуктивність ІнГЗК. Крім системи комп'ютерного зору, в цьому році на комбінаті планується запустити пілотний проєкт «Цифровий кар'єр», а на ІнГЗК і Північному ГЗК – проєкт з автоматизації секцій збагачення.

ІнГЗК у 2020 році збільшив виробництво залізорудного концентрату на 4% в порівнянні з 2019 роком – до 12,858 млн т. На модернізацію його виробництва «Метінвест» направив $ 67,4 млн. Підприємство спеціалізується на видобутку і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого у південній частині Криворізького залізорудного басейну.

Виробляє два види залізорудного концентрату із вмістом заліза 64,8% і 67%. Виробнича потужність – 14 млн тонн залізорудного концентрату на рік. ІнГЗК входить до групи «Метінвест», основними акціонерами якої є ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк, 71,24%) і група компаній «Смарт-холдинг» (23,76%). Керуючою компанією групи «Метінвест» є ТОВ «Метінвест Холдинг».

Нагадаємо, «Метінвест» планує залучати в металургію айтішників.