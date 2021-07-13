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    Україна та ЄС домовились про партнерство у сировинній галузі

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    Денис Шмигаль і Марош Шефчовіч обговорили започаткування стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сировинній сфері - Україна та ЄС домовились про партнерство у сировинній галузі
    Денис Шмигаль і Марош Шефчовіч обговорили започаткування стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сировинній сфері
    Фото: Кабмін

    Українська промисловість може стати серйозним партнером для європейських компаній

    Україна та Європейський союз уклали Меморандум про стратегічне партнерство у сировинній галузі та відповідну Дорожню карту заходів.

    Документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович під час Конференції високого рівня у Києві щодо стратегічного партнерства між ЄС та Україною у сфері критичної сировини.

    «Започатковуючи стратегічне партнерство з ЄС у сфері критичної сировини та акумуляторів, яке буде закріплено у Меморандумі про взаєморозуміння та Дорожній карті заходів, ми домовляємося об’єднувати наші зусилля та діяти з ЄС згуртованіше для розвитку зеленої економіки, створення нових можливостей для бізнесу та робочих місць», – сказав Шмигаль.

    Шевчович наголосив, що сьогодні Україна та ЄС відкривають нову сторінку у двосторонньому партнерстві.

    «Цей новий розділ зміцнить наш політичний зв’язок та забезпечить широкий спектр можливостей для галузей ЄС та України, допомагаючи створювати місцеві робочі місця, пов’язані із зеленими та цифровими переходами», – написав він у Twitter.

    Шмигаль підкреслив, що українська промисловість може стати серйозним партнером для європейських компаній.

    «За рахунок нарощування власного виробництва «мінералів майбутнього» та паливно-енергетичних корисних копалин, збільшення експорту, а також скорочення імпорту мінеральної сировини, потенціал ефективного використання надр України може скласти понад 400 млрд доларів США у наступні 10 років», — наголосив Шмигаль.

    Прем’єр-міністр додав, що комплексна розробка критичних матеріалів може вже на першому етапі залучити в Україну 10 мільярдів доларів інвестицій.

    Теги: ЄС Меморандум промисловість Україна Денис Шмигаль
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    Україна та ЄС домовились про партнерство у сировинній галузі