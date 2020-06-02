У Дніпрі споживачі газу можуть передавати через Viber показники лічильників з фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жителі Дніпра та Дніпровського району можуть скористуватися іншими дистанційними онлайн-сервісами: «Особистим кабінетом» на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iOS

Функція завантаження фото у чат-боті 7104ua у месенджері Viber створена з метою коригування показань лічильників газу

Клієнти АТ «Дніпрогаз» можуть підтвердити через чат-бот 7104ua у месенджері Viber передані показання лічильників газу фотографією. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що після введення показань з клавіатури телефону, чат-бот пропонує споживачу завантажити фото лічильника. «Додати знімок приладу обліку можна з галереї смартфону швидко та зручно», - інформують у «Дніпрогазі».

У компанії наголошують, що функція завантаження фото у чат-боті 7104ua у месенджері Viber створена з метою коригування показань лічильників газу, що були внесені з помилками. Раніше для виправлення помилково переданих показань споживачу газу потрібно було звертитись до Центру обслуговування клієнтів із відповідною заявою та чекати на контролера, який мав скласти акт та підтвердити реальні показання лічильника. Із впровадженням нової функції у чат-боті 7104ua зазначена процедура перевірки надісланих даних за допомогою фото відбуватиметься автоматично.

«На даному етапі ми тестуємо та працюємо над вдосконаленням опції зчитування показань приладів обліку газу через фото. До цього така можливість вже була реалізована у мобільному додатку 104 Mobile Light для iOS, - зазначає начальник управління клієнтського сервісу АТ «Дніпрогаз» Марина Коваленко. – Це дозволить своєчасно та оперативно коригувати помилки клієнтів при передачі показань лічильників».

Станом на 1 квітня 2020 року майже 11 тис дніпрян вже оцінили переваги користування чат-ботом 7104ua у Viber. Окрім передачі показань, у чат-боті можна відслідковувати баланс за особовими рахунками (до 5 адрес), переглядати історію платежів за газ та його доставку, а також оплачувати послуги онлайн.

Жителі Дніпра та Дніпровського району також мають можливість скористатися іншими дистанційними онлайн-сервісами: «Особистим кабінетом» на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iOS.

Спеціалісти АТ «Дніпрогаз» нагадують, що згідно з Кодексом ГРМ побутовий споживач зобов'язаний щомісяця станом на 1 число місяця знімати фактичні показники лічильника газу та протягом п'яти діб (до 5 числа включно) надавати їх Оператору ГРМ, щоб уникнути розбіжностей у розрахунках із газопостачальною компанією.

До відома, 104.ua – це єдиний сервіс для споживачів природного газу в Україні, можливості якого в 2019 році забезпечили 100 млн контактів з клієнтами. Найбільш популярними є онлайн послуги: «особистий кабінет», який обслуговує 2,8 млн клієнтів щомісяця, 104 Бізнес онлайн – сервіс для бізнесу, мобільні додатки 104 Mobile та 104 Mobile Light, Viber-bot 7104ua і Telegram 7104ua. Контакт-центр 104.ua забезпечує 45 млн контактів з клієнтами на рік. Сервіс 104.ua включає в себе також мережу зі 120 центрів обслуговування клієнтів «104.ua Клієнтській простір» в 16 областях. Центри щорічно обслуговують 5 млн клієнтів.