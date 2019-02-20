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    Економіка та фінанси

    На Хмельниччині втричі зросло використання онлайн-сервісів при сплаті за газ

    • Розсилка
    На Хмельниччині втричі зросло використання онлайн-сервісів при сплаті за газ

    За січень 2019 року клієнтами «Хмельницькгаз збуту» здійснено більше 22 тис. онлайн-платежів

    У 2018 році майже 30 тис. клієнтів ТОВ «Хмельницькгаз збут» сплачували за  газ через сервіси онлайн-платежів, здійснивши понад 100 тис. платежів. В порівнянні з 2017 роком, кількість користувачів дистанційних розрахунків зросла втричі.  

    За січень  2019 року, клієнтами ТОВ «Хмельницькгаз збут» уже здійснено більше 22 тис. онлайн-проплат, які провели понад 16 тис. подолян.  Для клієнтів «Хмельницькгаз збуту» такі розрахунки  проводяться без комісії або з мінімальною оплатою послуг. Розмір комісії при проведенні платежу визначається виключно платіжною системою та не залежить від газопостачальної компанії. На додачу, такі платежі здійснюють  без черг та у зручний час. Тому ці  переваги стають визначальними при виборі способу розрахунку за спожите блакитне паливо.

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    «З кожним роком все більше наших клієнтів віддають перевагу онлайн-розрахункам за газ, переконавшись в їх надійності та доступності, - інформує директор «Хмельницькгаз збут» Андрій Левицький.  -  Адже без черг, в будь-яку пору доби, кожен споживач зі свого гаджета може провести всі необхідні процеси та отримати повну інформацію про підтвердження проплати».

    Відтак, кожен споживач з будь-якого населеного пункту області при наявності інтернет-мережі може сплатити за послуги газопостачання дистанційно. «Хмельницькгаз збут» постійно працює над розширенням числа онлайн-сервісів. Так, на даний час для користувачів Особистого кабінету 104.ua  доступними є п’ять платформ для оплати за газ: MasterPass, iPay.ua, Portmone, Приват24 та EasyPay. А у 2018 році найпопулярнішою серед них стала Portmone , якою скористались більше 10 тисяч подолян-споживачів газу.

    Нагадаємо, зареєструвати свій «Особистий кабінет» на сайті 104.ua можна швидко та легко. Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та точну останню суму платежу за газ.

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