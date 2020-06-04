На Хмельниччині з початку року аварійна служба газу виїжджала на понад 7 тис. викликів споживачів



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Аварійна служба газу прибуває до найвіддаленіших точок обслуговування в межах 40 хвилин часу

За час карантину АТ «Хмельницькгаз» опрацювала майже 2 тис. викликів, серед яких витоки газу склали майже 90%

Служба екстреного реагування 104 АТ «Хмельницькгаз» з початку року виїжджала до споживачів 7100 разів та локалізувала, попередила виникнення аварійних ситуацій при використанні газу в побуті. Відтак, за понад 80% заявок виявлені та ліквідовані витоки газу на внутрішньобудинкових системах газопостачання, приладах обліку, а також проведені ремонтно-налагоджувальні роботи.

У січні-квітні 2020 року аварійно-диспетчерська служба АТ «Хмельницькгаз» здійснила 7,1 тис. виїздів за аварійними заявками споживачів., в т.ч. і до найвіддаленіших сільських населених пунктів області. Відтак, лише за час карантину – опрацьовано майже 2 тис. викликів, серед яких витоки газу склали майже 90%. Серед всіх дзвінків на екстрену службу 104 найбільше припадає на міста Хмельницький, Славуту та Кам’янець-Подільський.

В умовах карантинних обмежень аварійно-диспетчерська служба працює з особливою відповідальністю і ні на мить не припиняє свою роботу. Відтак, АТ «Хмельницькгаз» максимально убезпечив від інфікування як своїх працівників, так і клієнтів, надавши усі необхідні засоби індивідуального захисту. Тож спецавтотранспорт проходить санітарну обробку після кожного виїзду, а аварійники працюють виключно у захисних костюмах, щитках, масках та рукавичках.

«Розуміючи усю відповідальність за безпеку споживачів, особливо в нелегкий час карантину, «Хмельницькгаз» максимально скерував зусилля на безперебійну доставку газу та недопущення аварійних ситуацій, - зауважує технічний директор Дмитро Дідич. – Навантаження на газорозподільну компанію значно зросло, а коштів з існуючого тарифу на розподіл відчутно не вистачає, особливо на оновлення спецавтомобілів аварійної служби, які давно вичерпали свій ресурс, однак, мають максимально оперативно дістатися до споживача за десятки кілометрів у найвіддаленіші села області».

На Хмельниччині цілодобово та без вихідних приймають виклики споживачів, виїздять та ліквідують витоки, усувають поломки 19 підрозділів аварійно-диспетчерської служби «Хмельницькгазу». Навіть до найвіддаленіших точок обслуговування аварійна бригада прибуває згідно вимог - в межах 40 хвилин часу.

До відома, Регіональна газова компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.