На Житомирщині через чат-бот Viber 7104ua тепер можна передати показання лічильників з фото



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Передавати показання лічильників необхідно щомісяця з 1 по 5 число

Нова функція онлайн-сервісу запроваджена для корекції неправильно введених показників лічильника

Показання газового лічильника у чат-боті Viber 7104ua можна підтвердити світлиною. Після ручного введення показань чат-бот пропонує споживачеві додати фото лічильника, яке можна завантажити з галереї телефону.

Можливості онлайн-сервісів 104.ua постійно розширюються. Тепер компанія приймає показання лічильників з фото у Viber. Система вдосконалюється і проходить своєрідне навчання. Незабаром з’явиться функція розпізнавання показання лічильників за світлиною, поки що вона доступна тільки у мобільному додатку для iOS.

Згодом цю технологію будуть використовувати для корекції показань, внесених з помилками. Адже споживачі нерідко стикаються із цією проблемою. Зазвичай в такому випадку їм необхідно звернутись до центру обслуговування клієнтів, написати заяву і чекати на візит контролера, який має скласти акт і підтвердити реальні показання лічильника. Дуже скоро це буде відбуватись майже автоматично.

Нагадуємо, що передавати показання лічильників необхідно щомісяця з 1 по 5 число.

Клієнти компанії вже давно мають можливість передавати свої дані, не виходячи з дому. Це можна зробити одразу декількома способами: за допомогою чат-боту 7104ua у Viber, скористатися мобільними додатками 104 Mobile для Android і 104 Mobile Light для iPhone, або Особистим кабінетом на сайті 104.ua. Якщо споживач все ще не зареєстрований, йому потрібно подзвонити до Контакт-центру за номером (067) 33-38-104 і пройти експрес-реєстрацію. Наші фахівці створять аккаунт всього за декілька хвилин.

До відома, Регіональна газова компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.