В уряді сподіваються, що МВФ ухвалить рішення про транш для України до 10 червня



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Україна очікує кредит за програмою stand-by за спрощеними умовами, - прем'єр

У термін до 10 червня відбудеться засідання Ради Міжнародного валютного фонду, де буде прийнято остаточне рішення про виділення траншу, - Шмигаль

Міжнародний валютний фонд має визначиться з траншем для України до 10 червня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

«Сьогодні ми можемо говорити про те, що у термін до 10 червня відбудеться засідання Ради (директорів - ред.) Міжнародного валютного фонду, на якому буде прийнято остаточне рішення про виділення Україні траншу у загальному розмірі $5 млрд», - сказав Шмигаль.

Також прем’єр заявив, що вважає принциповим для себе розвіяти міфи, які поширюють прибічники тих чи інших політичних сил щодо вимог МВФ.

«Насправді у меморандумі існують чіткі структурні маяки МВФ. Це, зокрема, прозорість роботи державних банків та державних підприємств. Це посилення корпоративного управління державних підприємств, посилення і незалежність Антимонопольного комітету, це реформи митниці і податкової, це збереження принципу «гроші ходять за пацієнтом» у галузі медицини, приведення цін на газ для населення до ринкового рівня», - наголосив глава уряду.

Відзначимо, на початку тижня Шмигаль роз'яснив, що Україна очікує кредит за програмою stand-by за спрощеними умовами. Він дозволить Україні рухатися в напрямку подолання наслідків кризи через пандемію коронавірусу.

Так, глава уряду зазначав, що перший транш Україна очікує отримати в червні, його розмір складе $1,9 млрд, а на осінь очікується ще $1,6 млрд. За словами прем'єра, в наступному році Україна розраховує ще на $1,5 млрд.

Шмигаль додав, враховуючи те, що ціна на газ нижча, ніж у тарифах, майже удвічі, це приведе до зниження тарифів на комунальні послуги.

«Хочу підкреслити також, що уряд покращить програму соціальної підтримки людей. Це ті речі, які Україна має робити хоч із МВФ, і без МВФ», - заявив прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.