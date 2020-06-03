  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Прикарпаття: Центри обслуговування споживачів газу частково відновили свою роботу

    новини компаній
    • Розсилка
    &laquo;Івано-Франківськгаз&raquo; закликає споживачів&nbsp; не поспішати&nbsp; до центрів обслуговування клієнтів - Прикарпаття: Центри обслуговування споживачів газу частково відновили свою роботу
    «Івано-Франківськгаз» закликає споживачів  не поспішати  до центрів обслуговування клієнтів

    Центри обслуговування клієнтів «Івано-Франківськгаз» частково відновили роботу

    З 1 червня центри обслуговування клієнтів «Івано-Франківськгазу» частково відновили прийом  споживачів. Вони працюватимуть з дотриманням усіх вимог адаптивного карантину. Однак, газовики звертаються до споживачів,  не поспішати до центрів, адже 90% питань, пов’язаних з газом, можна вирішити дистанційно. Про це повідомила пресслужба компанії.

    Як для відвідувачів, так і для працівників Центру, діють чіткі правила роботи центрів. Кількість осіб, які можуть одночасно перебувати в приміщенні, не може перевищувати норму - 1 людина на 10 кв.м. Всі працівники Центру та відвідувачі повинні бути в захисних масках чи распіраторах, при вході обов’язково обробляти руки антисептиком, а кожні дві години – провітрювання приміщень. Окрім того, проводитиметься регулярна внутрішня дезінфекція  приміщень мілкодисперсними краплями у вигляді холодного туману.

    «Просимо наших споживачів відвідувати Центр лише за нагальної потреби. Робити вибір на користь дистанційного обслуговування - зручних та безпечних каналів комунікації. Наші фахівці продовжують надавати консультації споживачам, телефоном, електронною поштою та через онлайн-сервіси», –сказав начальник управління клієнтського сервісу АТ «Івано-Франківськгаз» Юрій Колодій.

    Нагадаємо, на Івано-Франківщині станом на 26 травня 1763 учасники акції «Твоя енергонезалежність» вирішили залишки акційних коштів використати для подальшої оплати спожитого газу. Ще 142 клієнти компанії, які взяли участь в акції, написали заяву для повернення коштів.

     

    газ Івано-Франківщина карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ