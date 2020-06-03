Прикарпаття: Центри обслуговування споживачів газу частково відновили свою роботу новини компаній



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«Івано-Франківськгаз» закликає споживачів не поспішати до центрів обслуговування клієнтів

Центри обслуговування клієнтів «Івано-Франківськгаз» частково відновили роботу

З 1 червня центри обслуговування клієнтів «Івано-Франківськгазу» частково відновили прийом споживачів. Вони працюватимуть з дотриманням усіх вимог адаптивного карантину. Однак, газовики звертаються до споживачів, не поспішати до центрів, адже 90% питань, пов’язаних з газом, можна вирішити дистанційно. Про це повідомила пресслужба компанії.

Як для відвідувачів, так і для працівників Центру, діють чіткі правила роботи центрів. Кількість осіб, які можуть одночасно перебувати в приміщенні, не може перевищувати норму - 1 людина на 10 кв.м. Всі працівники Центру та відвідувачі повинні бути в захисних масках чи распіраторах, при вході обов’язково обробляти руки антисептиком, а кожні дві години – провітрювання приміщень. Окрім того, проводитиметься регулярна внутрішня дезінфекція приміщень мілкодисперсними краплями у вигляді холодного туману.

«Просимо наших споживачів відвідувати Центр лише за нагальної потреби. Робити вибір на користь дистанційного обслуговування - зручних та безпечних каналів комунікації. Наші фахівці продовжують надавати консультації споживачам, телефоном, електронною поштою та через онлайн-сервіси», –сказав начальник управління клієнтського сервісу АТ «Івано-Франківськгаз» Юрій Колодій.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині станом на 26 травня 1763 учасники акції «Твоя енергонезалежність» вирішили залишки акційних коштів використати для подальшої оплати спожитого газу. Ще 142 клієнти компанії, які взяли участь в акції, написали заяву для повернення коштів.