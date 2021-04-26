На нафтобазі «БРСМ» виявили речовини для розведення палива

ДФС виявила в резервуарах нафтобази компоненти і присадки для виготовлення моторних палив

ДФС під час обшуку на нафтобазі «БРСМ», який проводився з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів і неврахованих паливно-мастильних матеріалів, знайшла компоненти й присадки для розведення моторних палив. Свій звʼязок з нафтобазою представники «БРСМ» публічно заперечують. Про це стало відомо з постанови суду, якою арешт залишили в силі, передає enkorr.ua.

«Державна фіскальна служба (ДФС) виявила в резервуарах нафтобази «БРСМ» в с. Переяславське (Київська область) компоненти і присадки для виготовлення моторних палив. Про це свідчить постанова Святошинського районного суду від 8 квітня 2021 р якою він залишив в силі арешт на виявлену сировину», – йдеться у повідомленні.

Як передає enkorr.ua, обшук нафтобази був санкціонований Святошинським райсудом в кінці лютого 2021 року з формулюванням «з метою відшукання і вилучення, зокрема, незаконно виготовлених підакцизних товарів (газу, бензину, дизельного палива) і неврахованих паливно-мастильних матеріалів».

«Згідно з постановою, податківці виявили на нафтобазі 259 т продукту високоароматизованого установки каталітичного риформінгу (2707 50 90 00) та 82,5 т ефіру метил-трет-бутилового (МТБЕ) марки А (2909 19 90 20). Разом з компонентами також було заарештовано 185 т і 204 т нафтопродуктів, ідентифікованих як бензини а-95 і а-92 відповідно, а також 337 т продукту, позначеного як дизельне паливо», – зазначає enkorr.ua.

Нафтопродукти заарештовані в ході обшуків, проведених 3-4 березня. Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження за фактами несплати податків та незаконного виготовлення підакцизних товарів, фігурантами якої є компанії групи «БРСМ»: ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), ТОВ «Інтергеоком» (код 42447221), ТОВ «катма Груп» (код 41775494) та інші.

«Характерно, що у публічних коментарях офіційні представники «БРСМ-Нафти» заперечують звʼязок з даними компаніями і нафтобазою в Переяславському як такою», – повідомляє enkorr.ua.