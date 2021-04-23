Столичні правоохоронці вилучили фальсифікованого пального на 26 млн грн (фото)

Податківці провели обшуки на АЗС та у складських приміщеннях, розташованих на території Київської та Чернігівської областей

Під час обшуків вилучено майже 1 тис. тонн фальсифікованого бензину та дизпалива

Київська прокуратура разом зі столичною фіскальною службою припинили реалізацію фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що на одній зі столичних АЗС здійснюється збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизпалива, що не відповідає діючим вимогам ДСТУ.

За результатом санкціонованих обшуків, проведених на АЗС та в складських приміщеннях, розташованих на території Київської та Чернігівської областей, з незаконного обігу вилучено майже 1 тис. тонн фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю понад 26 млн грн.

Зразки вилучених речовин направлено на експертизу, після завершення якої буде вирішено питання щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.

До слова. в Україні почало дорожчати пальне. Так, 22 квітня роздрібні мережі, що працюють в економ-сегменті, підвищили вартість бензину і дизелю на 10-35 копійок.