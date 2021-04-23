СБУ проводить обшуки в офісах Коломойського, – ЗМІ

Слідчі дії в будівлі відбуваються у справі «Центренерго»

Співробітники Служби безпеки проводять обшуки у київському бізнес-центрі «Міленіум», де розташований офіс українського олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, який перебуває на місці подій.

За його словами, під бізнес-центром перебувають п’ять автобусів із правоохоронцями. Також на місці працюють і слідчі.

Цензор.нет повідомляє, що обшук почався о 20:30. Він проходить у справі «Центренерго». Співробітникам СБУ допомагають проводити обшук оперативники Служби зовнішньої розвідки.

Як повідомлялося, в середині березня «Центренерго» заявило, що держшахти на початку 2021 року не відвантажували вугілля на підприємство за прямими договорами. Натомість вугілля постачалося через приватну компанію «Укрвуглезбагачення груп», яка не розрахувалася з держшахтами за паливо.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Нагадаємо, оточення Коломойського на вугільній схемі поклало до кишень 370 млн грн.

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

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