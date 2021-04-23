«Офісу у мене там немає». Коломойський відреагував на обшуки у Millenium

Коломойський заявив, що зараз перебуває у Дніпрі

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що не отримував офіційні звернення від правоохоронців щодо обшуку в київському бізнес-центрі Millenium. Про це після телефонної розмови з ним повідомив журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

«Нічого не отримував. Жодних сигналів або запитів. Я у Дніпрі. Дивлюся кіно», – розповів Коломойський.

Також олігарх запевнив, що не знає, з яких причин проводять обшуки, і заперечив інформацію, що має офіс у цьому бізнес-центрі.

«Офісу в мене там немає», – сказав він.

За словами Михайла Ткача, обшуки тривали п’ять годин.

«Протягом цього часу співробітники СБУ обходили поверхи бізнес-центру», – зазначив журналіст.

Як пише у своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко, Коломойський заздалегідь знав, що в бізнес-центрі проведуть обшуки.

«Коломойський знав про це – вони готувалися три тижні, санкцію суд дав з шостого або восьмого разу», – зазначив він.

Ввечері 22 квітня стало відомо, що співробітники Служби безпеки проводять обшуки у київському бізнес-центрі «Міленіум», де розташований офіс українського олігарха Ігоря Коломойського. ЗМІ повідомили, що обшук розпочався о 20:30 і він проходив у справі «Центренерго».

Як повідомлялося, в середині березня «Центренерго» заявило, що держшахти на початку 2021 року не відвантажували вугілля на підприємство за прямими договорами. Натомість вугілля постачалося через приватну компанію «Укрвуглезбагачення груп», яка не розрахувалася з держшахтами за паливо.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Нагадаємо, оточення Коломойського на вугільній схемі поклало до кишень 370 млн грн.

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

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