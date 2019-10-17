На реконструкцію аеропорту в Дніпрі з бюджету-2020 пропонують виділити 1 млрд грн



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Проект модернізації аеропорту в Дніпрі може бути реалізований у форматі державно-приватного партнерства

З держбюджету фінансуватимуть модернізацію злітно-посадкової смуги

На фінансування робіт з модернізації Міжнародного аеропорту «Дніпро» пропонують виділити 1 млрд грн

Про це йдеться у проєкті державного бюджету, сторінку з якого оприлюднив мер Дніпра Борис Філатов на Facebook.

«Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Проектування і будівництво аеродрому міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» для Міністерства інфраструктури України (відповідальному виконавцю бюджетної програми - Державному агентству інфраструктурних проектів України) у сумі 1.000.000 тис. грн», - повідомляється в проекті бюджету.

Філатов наголосив, що аеропорт в Дніпрі - це «персональна обіцянка моїм землякам вже нової влади».

У профільному комітеті парламенту підтвердили, що витрати на проєктування і будівництво аеродрому в Дніпрі внесені окремим рядком у проект бюджету-2020.

Верховна рада планує розглянути проект закону про держбюджет на 2020 рік в п'ятницю, 18 жовтня.

Як відзначали експерти, найбільш оптимальним визнано будівництво сучасної злітно-посадкової смуги на місці старої: смугу продовжать до 3,2 км, обладнують також новий перон, руліжні доріжки, термінали, інфраструктуру. Загальна орієнтовна вартість реконструкції, яка включає створення нової злітно-посадкової смуги і сучасного аеровокзального терміналу, - 2,9 млрд грн.

Проект модернізації аеропорту в Дніпрі може бути реалізований у форматі державно-приватного партнерства: держбюджет фінансує модернізацію злітно-посадкової смуги, а приватний інвестор будує сучасний аеровокзальний комплекс.