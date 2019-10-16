Комітет Ради почав розглядати проєкт Держбюджету-2020



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Засідання комітету з питань бюджету Верховної Ради, 16 жовтня 2019 Фото: РБК-Україна

На засіданні присутні 24 члени комітету

Комітет з питань бюджету Верховної Ради України розпочав розгляд проєкту державного бюджету 2020. Про це заявив голова комітету Юрій Арістов.

За його словами, на засіданні є кворум.

«Присутні 24 члени комітету», - заявив Арістов.

Таким чином, комітет розпочав розгляд питання щодо підготовки до першого читання законопроєкту про Державний бюджет України на 2020 рік (реєстр. № 2000 від 15.09.2019), поданого Кабінетом міністрів України.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розраховує на прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2020 рік у листопаді.

Як повідомлялось, Рада має намір розглянути проєкт держбюджету-2020 у першому читанні 18 жовтня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представив проєкт державного бюджету на 2020 рік з доходами 1,08 трлн грн і видатками 1,17 трлн грн.

Зазначимо, бюджет на 2020 рік Верховна Рада України прийме не пізніше 1 грудня 2019 року, про що свідчить орієнтовний графік розгляду проєкту закону про держбюджет. Про це свідчить орієнтовний графік розгляду законопрєкту про держбюджет-2020.

Додамо також, перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати Верховної Ради знайшли недоліки в проекті закону «Про державний бюджет України на 2020 рік». За словами Стефанчука, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня «викликає питання».