На ринку фальсифікований мед: бджолярі попередили споживачів про небезпеку



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Українців попереджають про збільшення випадків фальсифікування меду

В Україні почастішали випадки продажу фальсифікату меду. Про це розповів керівник Товариства бджолярів Миколаївської області Андрій Галдін, пише АгроЮг.

Експерт попереджає, що покупцеві потрібно бути дуже уважним, адже в зв'язку зі сформованою ситуацією, почастішав продаж фальсифікату.

«У зв'язку з нестачею меду збільшилися випадки його фальсифікації. Недобросовісні бджолярі, в кращому випадку, розігрівають торішній мед, і продають його як свіжий за високою ціною. А в гіршому випадку годують бджіл цукровим або глюкозно-фруктозним сиропом, і теж продають мед за високою ціною. Люди таким чином намагаються вижити, але за рахунок покупця», – стверджує бджоляр.

В цілому, ціни на торішній мед залишилися на колишньому рівні – від 90 до 100 грн/л – це різнотрав'я або різнотрав'я з соняшником. На акацієвий мед ціни значно вищі – 300 грн/л. На ріпаковий мед ціни теж різні – від 120 до 150 грн/л.

Варто відзначити, що на вартість українського меду, як і раніше, впливають експортери, які на сьогоднішній день не поспішають підвищувати ціни.

«Бджолярі хочуть, щоб цінова політика змінилася. Але на нас сильно впливають експортери. Вони поки свої ціни піднімати не збираються, і тому ціна стоїть на колишньому рівні. Але будемо чекати все-таки збільшення цін і хоч якусь компенсацію наших збитків», – каже Галдін.