Лідери ЄС ухвалили бюджет для фонду відновлення після пандемії



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Лідери ЄС дійшли згоди щодо нового довгострокового бюджету ЄС в обсязі 1, 074 трильйона євро та 750 мільярдів євро для Фонду відновлення «Наступне покоління ЄС» (390 мільярдів в грантах, 360 мільярдів в кредитах).

Про це у вівторок під час ранкової пресконференції розповіли президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Бюджетні пропозиції, що ухвалені Європейською Радою, мають бути затверджені Європарламентом.

«Європа виявила солідарність та продемонструвала здатність до дій. Це наше спільне досягнення. Європа є сильною і єдиною», - зазначив з цього приводу президент Європейської Ради Шарль Мішель.

«Угода є!» - написав він у своєму Twitter.

Deal! — Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020

«Історичний день для Європи!» - написав у свою чергу президент Франції Еммануель Макрон.

Jour historique pour l’Europe ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2020

Відомо, що це перший в історії бюджет Євросоюзу, який буде прив'язаний до кліматичних завдань.

Кількома днями раніше лідери ЄС не змогли домовитися про бюджет і антикризовий фонд.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наприкінці травня представила план відновлення європейської економіки після пандемії: Брюссель пропонував створити фонд обсягом у 750 мільярдів євро, який додасться до вже запущених загальноєвропейських механізмів.

За задумом, скористатися допомогою зможуть всі країни блоку, якщо їхні плани з відновлення і реформ отримають схвалення.

Також нагадаємо, що ЄС виділив 25 млн євро на підтримку малих фермерських господарств в Україні.