Євросоюз погодив виділення Молдові €100 млн кредиту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Офіційний Кишинів отримає кредит двома рівними траншами протягом року

Повернути гроші Молдова має протягом 15 років єдиною виплатою

Євросоюз погодив надання Молдові 100 млн євро кредиту. Угоду про кредит підписали у вівторок, 21 липня, повідомляє NewsMaker.

Глава мінфіну Молдови Серджіу Пушуца заявив, що підписання угоди «повністю відповідає інтересам Молдови» і свідчить про те, що ЄС продовжує підтримувати країну.

«Сподіваємося, що ми і далі зможемо розраховувати на цю щедру допомогу ЄС. При цьому уряд Молдови продовжить вживати заходів для європейської інтеграції країни і реалізації реформ відповідно до європейських стандартів», - сказав Пушуца.

Тепер країна отримає кредит двома рівними траншами протягом року. Перший - з меморандумом про взаєморозуміння, який молдавська сторона підписала сьогодні разом з угодою. У той же час отримання другого траншу залежить від успіхів у реалізації положень меморандуму.

При цьому повернути гроші необхідно протягом 15 років єдиною виплатою. Процентна ставка залежатиме від ставок на міжнародному фінансовому ринку.

До слвова, ЄБРР дасть 25 млн євро на порятунок Украероруху.