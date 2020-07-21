У Росії справжня біда з динамікою реальних доходів населення

Влада Росії підстрахувалася 2030 роком. А от у населення такої можливості немає

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Такой получился промежуточный результат нынешней антикризисной социально-экономической политики: реальные располагаемые денежные доходы населения снизились во втором квартале 2020 года, по данным Росстата, на 8% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Это – плохой результат, очень плохой.

Одновременно этот результат является убедительным ответом в споре о том, должны ли были власти пойти в коронавирусный кризис на широкомасштабную поддержку населения или нет. Помните эти недавние споры?

Власти упорно не хотели идти на такую поддержку, и вот результат – обвальное падение доходов граждан. Действовали по принципу «что-нибудь сделаем, а там, возможно, и достаточно будет». Однако потом медленно и неохотно, но все-таки частично пошли на такую поддержку, приняв, прежде всего, известные решения о помощи семьям с детьми. И тем не менее, как видим, общий результат — падение доходов.

Вообще с динамикой реальных доходов населения у нас беда. Падали они в последние годы, потом, правда, приостановились в своем падении в 2019 годы (было +1%). Но в 2020 году – снова падение.

Понимаю, скажут, что кризис и все такое прочее, какой уж тут рост доходов граждан. Нет-нет, без этого падения вполне можно было обойтись (на 1 апреля 2020 года в Фонде национального благосостояния было 12,9 трлн. рублей). Решили, что нечего деньги особо тратить, еще пригодятся (по состоянию на 1 июля 2020 в ФНБ было 12,1 трлн. рублей).

У властей, полагаю, были определенные сомнения по поводу того, что они решили не пойти по опыту других стран на широкомасштабную денежную поддержку граждан в острый период кризиса. Все-таки предстояло голосование по поправкам в Конституцию. Решили, что электорат можно задобрить и с помощью точечных мер – поддержкой, прежде всего, семей с детьми. Получилось задобрить-то, следует признать.

А вот что не получилось. Уже сегодня стало понятным, что многих, если не всех национальных целей достичь к 2024 году не получится. Среди этих целей есть и такая: обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан. Какой там устойчивый рост доходов при такой-то нынешней динамике данного важнейшего показателя уровня жизни народа. Надо что-то с этим делать. И сделали: президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил скорректировать нацпроекты с учетом целей национального развития теперь уже не до 2024 года, а до 2030 года. Такой простой выход нашелся: не достигаем национальной цели в срок, заблаговременно переносим ее сразу на 2030 год. Может, хотя бы через 10 лет будет в России устойчивый рост реальных денежных доходов населения.

Думаю, вам приходилось слышать мнение, будто с доходами населения все хорошо, и нечего прибедняться, посмотрите, мол, как народ ломанул в магазины.

Так вот, в июне 2020 года, по только что вышедшим данным Росстата, оборот розничной торговли сократился на 7,7% в годовом выражении. И это в июне, когда на фоне снятых ограничений отложенный спрос должен был вывести этот показатель в большой плюс.

Нет, с доходами населения и правда беда. Власти подстраховались 2030 годом. Людям, к сожалению, так подстраховаться не получится, падающие доходы они на себе ощущают уже сегодня.

Джерело: Эхо Москвы

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