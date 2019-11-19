На Рівненщині з початку року зафіксовано понад 14 тис. витоків газу



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Впродовж 10 місяців рівненські спеціалісти обстежили понад 10 тис. км газових мереж

З початку року спеціалісти «Рівнегазу» здійснили обстеження 8 тисяч кілометрів підземних і майже 2 тисяч кілометрів надземних газопроводів, якими газ транспортується до осель споживачів по всій Рівненській області.

Під час обстежень було виявлено і ліквідовано 131 витік на підземних трубах і майже 14 тис. витоків на надземних газопроводах та їх з’єднаннях. Крім того працівники служби комплексного приладового обстеження (КПО) знайшли і відновили 93 пошкодження ізоляційного покриття.

«Обстеження, діагностика та усунення пошкоджень газорозподільної системи здійснюються фахівцями служби КПО. Причому у будь-яку погоду незалежно від пори року. Загалом, це дуже складна праця», - говорить директор технічний АТ «Рівнегаз» Олександр Ганжа.

Для забезпечення газом у цілодобовому режимі понад 263 тисяч абонентів Рівненської області, фахівці АТ «Рівнегаз» щоденно проводять профілактику та діагностику газової системи, щоб попереджати виникнення аварійних ситуацій.

Так з початку року проведено 21300 регламентних робіт на 1620 газорегуляторних пунктах шафового типу (ШРП) і понад 2 тис. регламентних робіт на 173 звичайних газорегуляторних пунктах (ГРП). Проведено майже11 тис. перевірок 905 станцій катодного захисту та понад 55 тисяч будинкових регуляторів тиску.