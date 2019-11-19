У Чернігівській області за останні два місяці виявили 353 випадки крадіжок газу



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Порушники мають компенсувати за вкрадений газ більше ніж 310 тис. грн

З початку осені з боку побутових споживачі спеціалістами АТ «Чернігівгаз» виявлено більше 350 випадків порушень пов’язаних з обліком природнього газу, з яких 121 – пов’язані з втручанням в роботу засобу вимірювальної техніки (ЗВТ), 22 – несанкціоноване відновлення газопостачання. За вказані порушення фізичним особам-порушникам донараховано більше ніж 310 000 грн.

Всі лічильники газу підлягають обов’язковій повірці, оскільки це складний механізм, який з часом зношується та зазнає впливу з боку зовнішніх факторів. Саме під час таких повірок, а також безпосередньо під час перевірки лічильника (зняття контрольних показань, контрольного огляду) і виявляються факти несанкціонованого втручання в роботу вимірювального приладу.

В разі підтвердження факту несанкціонованого втручання в ЗВТ власник приладу зобов’язаний відшкодувати збитки Оператору ГРМ за проведення експертизи, вимушений буде придбати новий лічильник газу за власний кошт, а також йому буде донараховано не облікований об’єм (обсяг) природнього газу.

В жовтні, одного з таких недобросовісних споживачів виявили в місті Ніжин, Чернігівської області. Споживач Т самовільно втрутився в конструкцію лічильника за що і отримав донарахування на суму більше ніж 16 тисяч грн.

Послуга періодичної повірки лічильника для фізичних осіб здійснюється за рахунок АТ «Чернігівгаз». Сюди ж входить демонтаж, транспортування та монтаж облікового приладу. У випадку позачергової повірки за вимогою споживача всі витрати пов’язані з процедурою компенсуються останнім.

Також у разі відмови в доступі до об’єкта побутового споживача представнику АТ «Чернігівгаз» для знаття лічильника на періодичну повірку ( або для його монтажу після повірки) споживачу змінюється режим нарахування об’ємів природного газу відповідно до вимог Кодексу ГРС.