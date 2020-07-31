На Сумщині кожне восьме домоволодіння не сплатило рахунки за доставку газу



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У Сумській області від початку року 47 тисяч домоволодінь жодного разу не сплатили за доставку газу

У першому півріччі на газовому ринку України не вдалось досягти прийнятного рівня сплати за доставку газу. Борги споживачів перевищують 2 млрд грн, у тому числі на Сумщині – понад 12 млн грн.

Криза платежів, пов’язана з наслідками Covid-19 є проблемою для газової галузі та є причиною накопичення заборгованостей на ринку. Заборгованість населення у всіх регіонах держави за газ, послуги постачання тепла та доставку газу вже перевищує 70 млрд грн.

У Сумській області від початку року 47 тисяч домоволодінь жодного разу не сплатили за доставку газу. Тобто кожен восьмий або 12% рахунків за розподіл газу в період з січня по липень залишились несплаченими. Через це АТ «Сумигаз» - оператор ГРМ, не отримав фінансування за роботи, що була зроблена для доставки газу в оселі понад 380 тисяч клієнтів, які перебували на карантині.

Окрім того через занижений протягом останніх 5 років розмір тарифів на розподіл природного газу оператори ГРМ мають мільярди заборгованостей перед оператором ГТС. Ці кошти не були закладені у тарифи минулих періодів. А нинішня економічна ситуація не дозволяє збільшувати навантаження на споживача. Тому держава має прийняти кардинальне рішення і розглянути можливість списання заборгованості між підприємствами на ринку газу, яка сформувалась через те, що тарифи не покривають витрат постачальників комунальних послуг. Неприпустимо перекладати ці борги на споживачів у майбутні періоди.