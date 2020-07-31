Революція на ринку газу. Куди 1 серпня бігти споживачам і як рятуватись боржникам енергетика

1 серпня – запуск роздрібного ринку для населення

Споживачі можуть змінювати постачальника газу. Кому це треба робити і що це дасть

1 серпня в Україні відкривається роздрібний ринок газу для населення. Це умова меморандуму з МВФ про фінансову допомогу Україні. Кожен споживач, за ухваленим ще 2015 року законом про ринок газу, може вільно обирати постачальника в залежності від запропонованої ціни та сервісу.

Як це право реалізувати на практиці, ніхто не знає, адже уряд досі не пояснив, як працюватиме роздрібний ринок, як споживач зможе змінити постачальника, де дізнатися про цінові пропозиції. А може, взагалі не потрібно нічого міняти, й далі працювати з газзбутом, найкраще підготовленим до роботи в нових умовах ринку? Досвід країн Європи свідчить, що лише 3-5% споживачів міняють продавців газу, але навіть цього достатньо для розгортання конкурентної боротьби за споживача і зниження ціни газу.

Інтрига в тому, що уряд продовжує розробляти ключові регуляторні акти, які мали б вступити в дію ще до запуску роздрібного ринку. Існує реальна загроза, що певні групи населення залишаться взагалі без постачальників газу через борги. Колосальна сума заборгованості за газ населення та теплокомуненерго перед «Нафтогазом» – майже 69 млрд грн – свідчить, що далеко не всі споживачі мають достатньо коштів оплачувати паливо навіть за пільговою ціною. А зі вступом у дію ринкових умов формування ціни цілком можливе підвищення ціни газу, а заодно і подальше неконтрольоване зростання боргів. Тому загроза масових відключень побутових споживачів від газопостачання перед опалювальним сезоном – цілком реальна.

Уряд обмежить газового монополіста?

Запуск роздрібного ринку для населення – фінальний етап реформування ринку газу. Раніше був запущений оптовий ринок – ціна газу там формується на основі котирувань «Української енергетичної біржі». За останні три роки «Нафтогаз» продавав газ на цій біржі для промисловості за цінами в межах 3820-14590 грн за тисячу кубометрів.

З 1 серпня уряд не втручатиметься і не обмежуватиме ціни для населення – припинить дію урядова постанова №867 про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на НАК «Нафтогаз України» щодо реалізації видобутого в Україні газу. Відтак ціна газу для населення зрівняється з ціною для промисловості – на 30 липня на Українській енергетичній біржі середньозважена ціна газу вересневого ресурсу вже підскочила до 4750 грн (з пдв), і, скоріш за все, й далі зростатиме.

Для багатьох фізичних осіб ринкова ціна газу може виявитися непідйомною, тому уряд планує створити запобіжники. Проблему можна вирішити, якщо на біржові торги вийде зі своїм значно дешевшим ресурсом (порівняно з ціною імпортного газу) найпотужніша видобувна компанія «Укргазвидобування». Собівартість видобутку у неї – близько $50. Зараз весь ресурс своєї дочірньої структури викуповує «Нафтогаз України» і планує робити це й надалі. Газовий монополіст планує і в подальшому контролювати процес формування вигідної йому ціни.

Експерти вважають, що скасування ПСО для населення відкриє «Нафтогазу» можливості для зловживань через його монопольне становище на ринку газу. За наполяганням учасників ринку, уряд обіцяє таки зробити доступним ресурс власного видобутку для усіх постачальників газу, а не лише для «Нафтогазу».

«Щоб на ринку дійсно була вільна конкуренція і вільний доступ всіх постачальників до державного ресурсу, а не тільки у «Нафтогазу», ми зараз доопрацьовуємо рішення, згідно з яким компанія «Укргазвидобування» зможе з певними обсягами газу виходити на біржу», – повідомила «Главком» керівниця Міністерства енергетики Ольга Буславець. Це також підтвердив «Главкому» один з керівників НАКу.

Отже, як тільки уряд ухвалить обіцяне рішення, всі постачальники газу (таких більше 400) відразу ж зорієнтуються в ціні. І лише тоді почнуть конкурувати за споживача. Тоді ж можна буде змінити постачальника. Поки ж компанії, які планують працювати на цьому ринку ніяких пропозицій своїм потенційним клієнтам не роблять.

«Було б правильно дати всім постачальникам доступ до покупки газу українського видобутку на ринку за допомогою майданчиків Prozorro або Української енергетичної біржі. Але, на жаль, на сьогодні монополія на викуп вітчизняного газу є тільки у НАК «Нафтогаз України», – визнає проблему директор ТОВ «Харківгаз Збут» Павло Тиндик на конференції Ukrainian Gas Open в Energy Club 22 липня.

Тому ключове завдання уряду – обмежити можливості газового монополіста, інакше реформування роздрібного ринку втрачає сенс, адже, на думку експертів, замість регіональних монополістів ми отримаємо одного державного монополіста.

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Споживач не вмотивований міняти постачальника

Абсолютно кожен споживач хоче знати, яку вигоду він матиме від запровадження ринку газу для населення. Після скасування ПСО і пільгових цін, можливо, доцільніше змінити постачальника газу, якщо в нього буде нижча ціна? Відповідь на ці питання стануть зрозумілими, коли усі постачальники сформулюють свої пропозиції, і кожен споживач отримає можливість укласти договір з тим, який запропонує найвигідніші умови.

«Щоб розуміти що на що міняти, потрібно володіти інформацією від різних постачальників газу. Сподіваюся, з часом буде створений інформаційний хаб, де будуть певні пропозиції від різних постачальників. Можливо, такі пропозиції дадуть «Ощадбанк» і «Укрпошта» – з ними працює «Нафтогаз». Можливо в своїй поштовій скриньці хтось із споживачів знайде пропозиції від «Нафтогазу», де буде сказано: «ми вам пропонуємо газ за такою ціною, вам треба звернутися за такою адресою…», – пояснює в коментарі «Главкому» керівник газової групи Експертної ради при Міненерго Леонід Уніговський.

Доцільно нагадати, що голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв раніше також повідомляв, що НАК налагоджує співпрацю з «Укрпоштою» та «Ощадбанком», адже там є велика абонентська база. «Думаю, що на ринку газу захочуть працювати і обленерго з їхньою великою клієнтською базою», - вважає Коболєв.

«Нафтогаз» планує агресивно йти на ринок для населення, який, сподіваюся, почне діяти з 1 серпня», – не приховує директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабінович. Цю заяву він зробив на конференції Ukrainian Gas Open. Компанія розраховує відібрати у обласних збутових компаній щонайменше 20% домогосподарств. Тому не виключено, що більшість споживачів у першу чергу отримає пропозиції саме від «Нафтогазу». У цій боротьбі між постачальниками, за теорією, має виграти споживач, адже в боротьбі за нього постачальники повинні знижувати ціну газу.

На прохання «Главкома» пояснити читачам, як діяти після 1 серпня, експерт газового ринку Леонід Уніговський зазначив: «Я не буду нічого міняти. Я споживаю мало газу, тому можливі цінові коливання поки що не дуже на мене впливають».

Тобто споживачам, які використовують газ лише для приготування їжі, особливо не варто поспішати, адже різниця в ціні від різних постачальників буде незначною. Зовсім інша справа, коли домогосподарства опалюють газом свої оселі – таких більше 6 млн. Їм буде доцільно шукати найвигіднішу пропозицію.

До відома, на сайті НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) розміщений перелік всіх ліцензованих постачальників газу, але інформації про цінові пропозиції жодного з них ще нема.

Нині кожне домогосподарство отримує дві платіжки – одну за транспортування газу газорозподільному оператору (облгазу), другу – компанії-постачальнику за придбаний газ (газзбуту). Якщо ж споживач вибере іншого постачальника, тоді в другій платіжці просто зміниться назва компанії. Не страшно зробити помилковий вибір, адже легко можна буде вибрати іншого.

В червні НКРЕКП спростила правила зміни постачальника газу. Для зміни постачальника побутовому споживачеві необхідно буде направити новому постачальнику заяву-приєднання до умов договору. Водночас участь або надання підтвердження з боку чинного постачальника не потрібно.

Боржники не залишаться без газу?

На ринку газу вже працює понад 400 ліцензованих постачальників, але всі воюють лише за платоспроможного споживача – за «живі» гроші. Не виключено, що збутові компанії, які досі працювали на ринку, з 1 серпня почнуть масово відключати боржників. І якщо споживач, якого від’єднали від газової труби, не зможе вчасно обрати іншого постачальника, то в такому випадку він може розраховувати на тимчасову гарантовану допомогу і протягом 60 днів отримувати газ від постачальника останньої надії (ПОН). Гарантом, що ніхто не залишиться без газу, Міненерго вибрало на конкурсі компанію «Нафтогаз України».

Кабінет Міністрів затвердив ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» постачальником останньої надії на ринку природного газу для населення терміном на три роки як переможця конкурсу.

Але за ці 60 днів потрібно буде вибрати нового постачальника. Але що буде, якщо у споживача немає грошей, щоб погасити старі борги, а опалювальний сезон вже наступає? «Не виключено, що Міністерство енергетики скасує обмеження в 60 днів для роботи побутових споживачів із постачальником останньої надії», – повідомила Ольга Буславець.

Відключення боржників від мережі

Держава не створила прозорі умови для нормального запуску ринку

«Главком» писав про те, що скасування ПСО для населення відкриє можливості для зловживань «Нафтогазом» через його монопольне становище на ринку газу. Після того, як «Нафтогаз» був обраний постачальником останньої надії, інші учасники ринку заявили про дискримінацію. Зокрема Асоціація постачальників енергоносіїв вважає за необхідне вибирати постачальника надії в кожному регіоні, оскільки в Україні немає жодного оператора, який би мав розгалужену мережу представництв в усіх регіонах. Асоціація вважає дискримінаційними умови оголошеного Міненерго конкурсу на вибір постачальника останньої надії для населення, адже серед вимог до учасників конкурсу – наявність 3,5 млрд куб м газу в сховищах чи підписані угоди на вказаний обсяг з підтвердженням від оператора газотранспортної системи. «Така вимога практично виключає можливість участі в конкурсі практично всіх постачальників газу, крім одного – НАК «Нафтогаз «України», – стверджують в Асоціації.

Обурення приватних постачальників зумовлено ще й тим, що вони були позбавлені можливості напряму купувати газ в «Укргазвидобування», адже в межах виконання ПСО ця компанія була зобов`язана продавати весь ресурс «Нафтогазу». Тепер дія такого зобов`язання завершується, а отже, уряд міг би зобов’язати реалізувати газу, видобутий «Укргазвидобуванням», на біржі Зрозуміло, що НАК категорично проти. Свідченням цьому стали висловлювання представника «Нафтогазу» Юрія Войтовича в колі експертів: «Ніхто нас не змусить продавати газ на біржі. Ми юридичний суб`єкт і будемо робити те, що вважаємо за потрібне».

В ТОВ «Єгаз» (постачає газ збутовим компаніям, належить Дмитру Фірташу) також вважають, що для вибору постачальника останньої надії потрібно було провести регіональні конкурси. Але уряд не прислухався до цієї думки. Проте компанія «Єгаз» вже стала серйозним конкурентом «Нафтогазу», адже за рахунок закупівлі газу для збутових компаній не в «Нафтогазі», а на біржі, а також за рахунок імпорту з інших країн, «Єгаз» почав збивати ціну «Нафтогазу». Інші ж постачальники не мають таких потужних ресурсів, які є в «Єгазу», тому вони вимагають обмежити можливості газового монополіста.

«П'ять років держава будувала ринок газу, але які умови насправді побудували… Чому сьогодні немає постачальників, які готові йти до споживача, крім «Нафтогазу»? Тому що немає прозорих умов роботи на цьому ринку… На сьогоднішній день є дуже багато питань, які все ще не вирішені», – констатує директор компанії «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томінець.

Наталка Прудка, «Главком»