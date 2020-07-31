В Україні з 1 серпня подорожчає електроенергія: для кого і на скільки



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Ціна підніметься на електроенергію для малого бізнесу

Вартість електроенергії для малих непобутових споживачів, до категорії яких відноситься населення, з 1 серпня збільшиться в середньому на 6%.

Це пов'язано зі змінами тарифів на передачу і розподіл, які прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Тарифи на електроенергію для населення не змінилися.

Нагадуємо, тариф для малих непобутових споживачів розраховується на основі чотирьох складових:

Тариф на розподіл електроенергії – затверджується окремо для кожного оператора системи розподілу (ОСР), змінюється з 1 серпня. Тариф на передачу електроенергії – тариф ДП «Укренерго» зросте на 54,6% і становитиме 240,23 грн/МВт⋅год, а не 155,4 грн/МВт⋅год, як зараз. Прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії – залишається без змін. Тариф на послуги постачальника універсальної послуги – залишається без змін.

Рахунки з новими сумами малі непобутові споживачі отримають вже у липні. Постачальник YASNO оновив на сайті ціни на універсальні послуги для малих непобутових споживачів.

«YASNO – постачальник універсальних послуг для жителів cтолиці. Тарифи для населення встановлюються державою та наразі не змінюються. Зміни стосуються лише малих непобутових споживачів. YASNO як постачальник проводить нарахування відповідно до спожитих клієнтами кіловат-годин та забезпечує розрахунки. Зменшити витрати на електроенергію можна за допомогою енергоефективних заходів. Енергоаудитори YASNO Efficiency можуть допомогти розробити план таких заходів та обрати оптимальні енергоефективні рішення», – сказав директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Малі непобутові споживачі – до 31.12.2020 споживачі, які купують електроенергію для власного споживання, не є побутовими споживачами та електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт.