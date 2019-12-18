На Сумщині споживання газу за рік зменшилось на 18%



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Протягом 11 місяців «Сумигаз» розподілило 517,4 млн куб. м. природного газу, що на 18,2% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

У Сумській області в 2019 році зберігається тенденція скорочення обсягів споживання природного газу всіма групами клієнтів. Так за 11 місяців у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року побутові споживачі використали менше газу на 23,3%, промислові підприємства - на 13,4%, установи і організації, що фінансуються з державного бюджету - на 13,5%, а теплопостачальні підприємства – на 14,2%.

Зменшення обсягів розподіленого природного газу безпосередньо позначається на фінансовому стані товариства. Оскільки зростає рівень збитковості та пропорційно зменшується кількість коштів, які компанія стовідсотково перенаправляє на роботу аварійно-диспетчерських служб, модернізацію та обслуговування газорозподільних мереж всієї Сумщини.

«Сумигаз» не отримує оплату від споживачів за природний газ. З 1 липня 2015 року це роблять газопостачальні підприємства, використовуючи розрахунковий рахунок спеціального призначення, з якого основна частина коштів автоматично за затвердженим алгоритмом направляється в НАК «Нафтогаз України».