У Єврокомісії озвучили теми тристоронніх газових переговорів



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До закінчення газової угоди України з РФ залишилося менше двох тижнів

Переговори щодо транзиту газу відбудуться 19 грудня у Берліні

На газових переговорах 19 грудня в Берліні обговорять параметри майбутньої угоди щодо газу - терміни, тарифи та обсяги транзиту. Про це повідомила в середу, 18 грудня, пресслужба Єврокомісії.

«У четвер, 19 грудня, в Берліні відбудеться черговий раунд тристоронніх консультацій на політичному рівні з Росією і Україною за довгостроковим транзиту газу через Україну після 2019 року. Переговори будуть зосереджені навколо політичної угоди, що охоплює тривалість, обсяги і тарифи майбутнього транзитного контракту, а також арбітражу», - йдеться в повідомленні.

Перед переговорами колишній заступник глави Єврокомісії із Енергосоюзу Марош Шефчович проведе двосторонню зустріч з міністром економіки і енергетики Німеччини Петером Альтмайєром.

Раніше голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв повідомив, що процес по виділенню функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга) допоможе Україні в переговорах з Росією щодо транзиту газу.

Раніше повідомлялося, що тристоронні переговори за участю представників України, Росії та Європейської комісії, під час яких очікується обговорення транзиту російського газу територією України з 2020 року, заплановано у четвер, 19 грудня.

Також нагадаємо, що у Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

До слова, напередодні прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

До слова, Україна з 1 січня матиме доступ до трансбалканського газового коридору.



