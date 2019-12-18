  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Єврокомісії озвучили теми тристоронніх газових переговорів

    • Розсилка
    До закінчення газової угоди України з РФ залишилося менше двох тижнів - У Єврокомісії озвучили теми тристоронніх газових переговорів
    До закінчення газової угоди України з РФ залишилося менше двох тижнів

    Переговори щодо транзиту газу відбудуться 19 грудня у Берліні

    На газових переговорах 19 грудня в Берліні обговорять параметри майбутньої угоди щодо газу - терміни, тарифи та обсяги транзиту. Про це повідомила в середу, 18 грудня, пресслужба Єврокомісії.

    «У четвер, 19 грудня, в Берліні відбудеться черговий раунд тристоронніх консультацій на політичному рівні з Росією і Україною за довгостроковим транзиту газу через Україну після 2019 року. Переговори будуть зосереджені навколо політичної угоди, що охоплює тривалість, обсяги і тарифи майбутнього транзитного контракту, а також арбітражу», - йдеться в повідомленні.

    Перед переговорами колишній заступник глави Єврокомісії із Енергосоюзу Марош Шефчович проведе двосторонню зустріч з міністром економіки і енергетики Німеччини Петером Альтмайєром.

    Раніше голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв повідомив, що процес по виділенню функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга) допоможе Україні в переговорах з Росією щодо транзиту газу.

    Раніше повідомлялося, що тристоронні переговори за участю представників України, Росії та Європейської комісії, під час яких очікується обговорення транзиту російського газу територією України з 2020 року, заплановано у четвер, 19 грудня. 

    Також нагадаємо, що у Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу.

    Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». 

    До слова, напередодні прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

    У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

    НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

    До слова, Україна з 1 січня матиме доступ до трансбалканського газового коридору.

     Читайте також: Транзиту – труба? Експерт про газові домовленості Зеленського та Путіна


    ЄС Росія газ тарифи Нафтогаз України Газпром Андрій Коболєв транзит Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ