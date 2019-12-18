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    Думки вголос

    Нові антиросійські санкції США: Київ відкриває шампанське, Москва - горілку

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Нові антиросійські санкції США: Київ відкриває шампанське, Москва - горілку

    Україна змогла переконати американський політикум в тому, що Турецький потік і Північний потік-2 несуть серйозні політичні ризики і боротися з ними потрібно санкціями, а не заявами

    Мовою оригіналу

    Итак, Сенат США сделал то, что вызвало жесткое неприятие в России и Германии. Он принял законопроект о военном бюджете страны на 2020 год. Там есть важный момент по энергетике - закон содержит санкции против российский газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Сможет ли это полностью остановить строительство - вопрос очень дискуссионный. Но повод открыть шампанское у Киева уже есть.

    С одной стороны санкции явно запоздали, там уже виден финиш строительства, скорее всего в 2020 году. А закон должен еще подписать Дональд Трамп (обещал сделать это сразу), потом два месяца американские эксперты составят список попадающих под санкции компаний. Которым дадут еще 30 дней для сворачивания сотрудничества с «Газпромом». Справедливости ради скажем, что украинские политики, дипломаты и эксперты за эти санкции боролись три года! И даже в случае завершения строительства Украина от этого санкционного списка выигрывает.

    Потому что под санкции подпадут компании-трубопрокатчики, которые продавали или сдавали в аренду суда для строительства газовых магистралей и масса других компаний, в первую очередь российских. Которые конкурируют с украинскими на мировом (в том числе американском) рынке. Так что финансовое состояние агрессора станет хуже, а у украинской промышленности открывается новый горизонт возможностей. Это однозначно хорошо. Кстати, ряда европейских компаний это тоже коснется.

    Во-вторых, Украина смогла убедить американский политикум в том, что Турецкий поток и Северный поток-2 несут серьезные политические риски и бороться с ними нужно санкциями, а не заявлениями. Да, потребовалось три года, но быстро их теперь и не снимут. А вот расширить список можно гораздо быстрее. По предприятиям и отраслям. И это действительно сильно бьет по интересам РФ – куда сильнее, чем санкции против конкретных фамилий. Интерес США к этому рынку понятен, тут никакой благотворительности. Но тут интересы Украины и Америки совпали. Очень удачно. Что лишний раз доказывает – Запад не нужно просить пожалеть нас. В геополитике имеет смысл разговор только на уровне интересов. Крапка.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія США газ санкції Дональд Трамп Турецький потік Сенат США
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