На українців чекає новий податок: хто і скільки платитиме

Податкова буде враховувати весь дохід, який людина отримала з 1995 року, і дохід, який вона документально підтвердила

В Україні планують запровадити декларування великих витрат в рамках контролю за сплатою українцями податків. Про це розповів в.о. голови Державної податкової служби Євген Олейніков, повідомляє офіційне видання фіскальної служби «Вісник».

Жорсткий контроль буде наступним етапом після податкової амністії, тобто добровільного декларування. Якщо громадяни самі не бажають легалізувати свої тіньові доходи, податкова зобов’яже їх сплатити податок.

Олейніков розповів, що зараз обговорюється концепція законопроєкту щодо непрямих методів податкового контролю, які планують запроваджувати після податкової амністії.

«Звичайно. Зараз іде обговорення концепції, поки що – на закритому професійному рівні. Можу одразу сказати, що принципово визначено. Перше – буде процедура, яка стосуватиметься великої різниці в доходах та витратах. Вона буде обраховуватися щонайменше сотнями тисяч, скоріше – мільйонами гривень. Друге – ми будемо спиратися на офіційні бази даних Податкової служби. Обраховуючи цю різницю, ми будемо вираховувати весь дохід, який людина отримала за час ведення бази, з 1995 року, і дохід, який вона документально підтвердить. Велика різниця, яка не буде пояснена, стане предметом оподаткування», – заявив Олейніков.

За його словами, щоб дізнатися про витрати українців, Податкова зазвичай проводила «перевірки в роздрібних мережах і всіх інших».

«Тобто така інформація в нас буде накопичуватися. Буде запроваджуватися якесь декларування великих витрат. До речі, думаю, це буде корисно не тільки з точки зору податкового, а й з точки зору антикорупційного законодавства», – додав голова Податкової.

Раніше Гетманцев назвав три основні цілі податкової амністії.

Детальніше про те, що собою являє податкова амністія по-українськи, і яке відношення ця акція має до більшості українців читайте у матеріалі «Податкова амністія з 1 вересня: скільки і кому доведеться платити».