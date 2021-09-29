Гетманцев назвав три основні цілі податкової амністії

«Ми даємо можливість всім вийти «в білу», – переконує нардеп

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів про основні цілі податкової амністії. За його словами, фіскальна мета – далеко не основна. Про це нардеп сказав під час час круглого столу: «Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись», пише «Економічна правда».

Гетманцева запитали, що, фактично, сама по собі амністія як джерело доходів не є метою, а «віддушина» перед тим, як будуть введені більш жорсткі правила гри.

«Ми так і комунікували. У законі є певна юридична презумпція – якщо ти не подаєш декларацію, то вважається, що тим самим ти заявляєш, що в тебе нема грошей і активів, отриманих з ухиленням від оподаткування. Крім суми, яку ми амністуємо автоматично – 400 тис. грн. І активи – квартира 120 квадратів, будинок 240 квадратних метрів і земельні ділянки в межах норм безоплатної приватизації», – відповів Гетманцев.

За словами нардепа, «дійсно, це такий крок держави, яким ми підводимо риску під своїм темним фінансовим минулим».

«Ми даємо можливість всім вийти «в білу» перед тим, як увімкнути інструменти, які існують в усьому світі. Друга мета – це повернути гроші в Україну, аби вони працювали на власника і на економіку. І третє, це фіскальна мета – зібрати гроші – але це далеко не основна мета. У проєкті бюджету 2022 нема взагалі надходжень від амністії, бо Мінфін верстає бюджет на підставі реальних показників. А показників від амністії Мінфін не може прогнозувати», – пояснив Гетманцев.

Раніше фахівець пояснила, що загрожує тим, хто не захоче скористатися податковою амністією.

Детальніше про те, що собою являє податкова амністія по-українськи, і яке відношення ця акція має до більшості українців читайте у матеріалі «Податкова амністія з 1 вересня: скільки і кому доведеться платити».