На українських дорогах хочуть встановити SOS-станції графіка



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SOS-станції можуть з'явитися на українських дорогах

Мінрегіон нині вивчає європейський досвід і вважає ідеальним варіантом так звані «emergency бокси»

Міністерство регіонального розвитку пропонує встановити засоби екстреного зв'язку в надзвичайних ситуаціях — SOS-станції на українських дорогах.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе у Facebook.

Парцхаладзе зазначає, що такі станції дозволять швидко викликати поліцію, швидку та евакуатор. Також він пропонує розмістити там аптечки.

«Наші очікування, щоб орієнтовний час очікування приїзду екстреної допомоги (медичної чи поліції) складав до 30 хвилин, а технічної допомоги — до 1 години», — пише чиновник.

За словами заступника, Мінрегіон нині вивчає європейський досвід і вважає ідеальним варіантом так звані «emergency бокси». Вони мають кнопки виклику допомоги, спеціальні камери та аптечки.

Парцихаладзе вказує, що в Європі такі станції розташовують уздовж трас на відстані від 500 до 2 кілометрів.