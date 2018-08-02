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    Економіка та фінанси

    На українських дорогах хочуть встановити SOS-станції

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    SOS-станції можуть з'явитися на українських дорогах - На українських дорогах хочуть встановити SOS-станції
    SOS-станції можуть з'явитися на українських дорогах

    Мінрегіон нині вивчає європейський досвід і вважає ідеальним варіантом так звані «emergency бокси»

    Міністерство регіонального розвитку пропонує встановити засоби екстреного зв'язку в надзвичайних ситуаціях — SOS-станції на українських дорогах.

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    Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе у Facebook.

    Парцхаладзе зазначає, що такі станції дозволять швидко викликати поліцію, швидку та евакуатор. Також він пропонує розмістити там аптечки.

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    «Наші очікування, щоб орієнтовний час очікування приїзду екстреної допомоги (медичної чи поліції) складав до 30 хвилин, а технічної допомоги — до 1 години», — пише чиновник.

    За словами заступника, Мінрегіон нині вивчає європейський досвід і вважає ідеальним варіантом так звані «emergency бокси». Вони мають кнопки виклику допомоги, спеціальні камери та аптечки.

    Парцихаладзе вказує, що в Європі такі станції розташовують уздовж трас на відстані від 500 до 2 кілометрів.

     

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