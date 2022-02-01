На «Великому будівництві» першого українського хайвею забетонували ключову розв’язку

Траса стане найкоротшим шляхом з Києва до Дніпра і першим українським хайвеєм, створеним за часи Незалежності

У Полтавській області завершили бетонування прогонової будови на розв’язці двох великих трас: М-03 Київ – Харків і Н-31 Дніпро – Решетилівка. Для цього використали понад 600 м³ бетону, повідомляє Укравтодор.

«Монолітна плита виготовлена з попередньо напруженого залізобетону: на кожному прогоні формується 17 каналів, в які закладається арматура. Після цього відбувається бетонування та внутрішнє напруження арматури за допомогою спецобладнання. Для того, аби бетон набув міцності, необхідно 28 днів. Після цього розпочнемо з’єднання штучної споруди з новим автошляхом. На всіх з’їздах розв’язки вже нанесено дорожній одяг з асфальтобетону», – розповіли в автодорі.

фото: Укравтодор

Розв’язка є частиною нової дороги Н-31 Дніпро – Решетилівка, яку створюють за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Траса стане найкоротшим шляхом з Києва до Дніпра і першим українським хайвеєм, створеним за часи Незалежності.

Дорога I категорії матиме чотири смуги руху і загальну протяжність 137,5 км. Пропускна здатність траси становитиме 25,5 тисяч авто за добу.

фото: Укравтодор

Як заявляв координатор програми «Велике будівництво», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, у 2021 році почнеться реалізація ще одного мегапроєкту - будівництво Київської обхідної дороги.