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    Економіка та фінанси

    На «Великому будівництві» першого українського хайвею забетонували ключову розв’язку

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    Дорога I категорії матиме чотири смуги руху і загальну протяжність 137,5 км - На «Великому будівництві» першого українського хайвею забетонували ключову розв’язку
    Дорога I категорії матиме чотири смуги руху і загальну протяжність 137,5 км
    фото: Укравтодор

    Траса стане найкоротшим шляхом з Києва до Дніпра і першим українським хайвеєм, створеним за часи Незалежності

    У Полтавській області завершили бетонування прогонової будови на розв’язці двох великих трас: М-03 Київ – Харків і Н-31 Дніпро – Решетилівка. Для цього використали понад 600 м³ бетону, повідомляє Укравтодор.

    «Монолітна плита виготовлена з попередньо напруженого залізобетону: на кожному прогоні формується 17 каналів, в які закладається арматура. Після цього відбувається бетонування та внутрішнє напруження арматури за допомогою спецобладнання. Для того, аби бетон набув міцності, необхідно 28 днів. Після цього розпочнемо з’єднання штучної споруди з новим автошляхом. На всіх з’їздах розв’язки вже нанесено дорожній одяг з асфальтобетону», – розповіли в автодорі.

    фото: Укравтодор

    фото: Укравтодор

    Розв’язка є частиною нової дороги Н-31 Дніпро – Решетилівка, яку створюють за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Траса стане найкоротшим шляхом з Києва до Дніпра і першим українським хайвеєм, створеним за часи Незалежності.

    Дорога I категорії матиме чотири смуги руху і загальну протяжність 137,5 км. Пропускна здатність траси становитиме 25,5 тисяч авто за добу.

    фото: Укравтодор

    фото: Укравтодор

    Як заявляв координатор програми «Велике будівництво», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, у 2021 році почнеться реалізація ще одного мегапроєкту - будівництво Київської обхідної дороги.

    Теги: дороги будівництво Укравтодор інфраструктура
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    На «Великому будівництві» першого українського хайвею забетонували ключову розв’язку