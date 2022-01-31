Проїзд новою дорогою Краковець-Рівне коштуватиме близько 700 грн

Платна дорога матиме безкоштовну альтернативу

В Україні вартість проїзду першою концесійною автомагістраллю, яка з'єднає міста Краковець і Рівне із проходженням через Львів і Броди, становитиме близько 8 євроцентів за кілометр (2,5 грн). Про це повідомляє Forbes Україна.

Як зазначив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Івко, повна довжина платної дороги – приблизно 280 км. Повний проїзд концесійною автомагістраллю коштуватиме близько 700 грн.

Повідомляється, що платна дорога матиме безкоштовну альтернативу.

Техніко-економічне обґрунтування проекту власним коштом виконала компанія Автомагістраль-Південь. Але вибрати концесіонера/інвестора можна буде тільки після того, як буде ухвалено законопроект про концесії. Тоді зможуть оголосити конкурс, оголосити переможця та почати будівництво платної автомагістралі.

До слова, у липні 2021 року міністр інфраструктури спростував заяву своєї заступниці про платні дороги. Раніше вона повідомила, що в Україні планується побудувати шість таких доріг і назвала орієнтовну вартість проїзду ними.

Тоді повідомлялося, що орієнтовна вартість складатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, тобто приблизно 0,73 – 4,22 гривні за кілометр.

У концесію хочуть передати:

Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);

Бориспіль – Полтава (М-03);

Херсон – Миколаїв (М-14);

Київ – Житомир – Рівне (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04, H11).