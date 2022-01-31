Проїзд новою дорогою Краковець-Рівне коштуватиме близько 700 грн
Платна дорога матиме безкоштовну альтернативу
В Україні вартість проїзду першою концесійною автомагістраллю, яка з'єднає міста Краковець і Рівне із проходженням через Львів і Броди, становитиме близько 8 євроцентів за кілометр (2,5 грн). Про це повідомляє Forbes Україна.
Як зазначив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Івко, повна довжина платної дороги – приблизно 280 км. Повний проїзд концесійною автомагістраллю коштуватиме близько 700 грн.
Повідомляється, що платна дорога матиме безкоштовну альтернативу.
Техніко-економічне обґрунтування проекту власним коштом виконала компанія Автомагістраль-Південь. Але вибрати концесіонера/інвестора можна буде тільки після того, як буде ухвалено законопроект про концесії. Тоді зможуть оголосити конкурс, оголосити переможця та почати будівництво платної автомагістралі.
До слова, у липні 2021 року міністр інфраструктури спростував заяву своєї заступниці про платні дороги. Раніше вона повідомила, що в Україні планується побудувати шість таких доріг і назвала орієнтовну вартість проїзду ними.
Тоді повідомлялося, що орієнтовна вартість складатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, тобто приблизно 0,73 – 4,22 гривні за кілометр.
У концесію хочуть передати:
- Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);
- Бориспіль – Полтава (М-03);
- Херсон – Миколаїв (М-14);
- Київ – Житомир – Рівне (М-06);
- Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);
- Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04, H11).
Нагадаємо, з 1 березня 2020 року в Україні стартувала президентська програма «Велике будівництво», в межах якої було заплановано масштабне будівництво та ремонт доріг по всій території України.
Майже одразу після старту програми почали з’являтися розслідування журналістів про суттєві зловживання із державними коштами, ознаки картельної змови та інші порушення під час її реалізації.
«Велике будівництво» продовжилося і у 2021 році. А журналісти, як і минулоріч, продовжили з’ясовувати, хто з осіб, наближених до чинної влади, заробляє на президентській програмі значні кошти.