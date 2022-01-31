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    Економіка та фінанси

    Компанія, якою володіє близький до Коломойського нардеп, отримає з бюджету ще 1 млрд грн

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    Нардеп Лабазюк став офіційним власником &laquo;Хмельницького ШБУ-56&raquo; 19 січня 2022 року - Компанія, якою володіє близький до Коломойського нардеп, отримає з бюджету ще 1 млрд грн
    Нардеп Лабазюк став офіційним власником «Хмельницького ШБУ-56» 19 січня 2022 року

    У 2020 році «Хмельницьке ШБУ-56» отримало з бюджету на будівництво доріг 2,74 млрд грн

    Компанія «Хмельницьке ШБУ-56» близького до олігарха Ігоря Коломойського народного депутата Сергія Лабазюка (група «За Майбутнє») підписала контракт з ремонту ділянки дороги у Вінницькій області на суму 1,09 млрд грн.

    Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані системи ProZorro.

    Контракт із службою автомобільних доріг Вінницької області підписано 28 січня.

    Окрім компанії нардепа Лабазюка, у тендері брали участь ще 2 компанії.

    «Хмельницьке ШБУ-56» отримало державне замовлення, запропонувавши ціну лише на 0,2% нижче за конкурента.

    Лабазюк став офіційним власником «Хмельницького ШБУ-56» 19 січня 2022 року. До цього компанія була оформлена на інших фізосіб, проте, за твердженням ЗМІ, контролювалася Лабазюком.

    Компанія заробила завдяки тендерам 5,23 млрд грн, збільшивши виторг у 2 рази. Для порівняння у 2020 році «Хмельницьке ШБУ-56» отримало з бюджету на будівництво доріг 2,74 млрд грн.

    Нагадаємо, депутатська група «За Майбутнє» контролюється Ігорем Палицею – бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського. Група є головним союзником президентської фракції «Слуга народу» в парламенті, забезпечуючи життєдіяльність так званої монокоаліції.

    Теги: Ігор Коломойський будівництво Сергій Лабазюк ProZorro За майбутнє
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    Компанія, якою володіє близький до Коломойського нардеп, отримає з бюджету ще 1 млрд грн