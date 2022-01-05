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    На Вінниччині відкрили три клієнтські простори 104.ua у новому форматі

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    Споживачам стало значно зручніше вирішувати свої &laquo;газові&raquo; справи - На Вінниччині відкрили три клієнтські простори 104.ua у новому форматі
    Споживачам стало значно зручніше вирішувати свої «газові» справи

    Загалом на Вінниччині функціонують 16 клієнтських просторів 104.ua

    Наприкінці грудня на Вінниччині свої двері відкрили три нових 104.ua клієнтські простори. Нові центри у новому форматі зустрічають споживачів газу в Іллінцях, Могилеві-Подільському та Томашполі. Загалом по області функціонують 16 таких центрів. Комфортні, сучасні та доступні – для зручності споживачів.

    Новий компактний формат клієнтських просторів – це рішення для невеликих населених пунктів. Центри розраховані на обслуговування 9 - 13 тис. споживачів. Тут працюють по два фахівці. Такі простори роблять доступними послуги газових компаній навіть у найвіддаленіших куточках регіону.

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    На Вінниччині відкрили три клієнтські простори 104.ua у новому форматі
    На Вінниччині відкрили три клієнтські простори 104.ua у новому форматі
    На Вінниччині відкрили три клієнтські простори 104.ua у новому форматі
    На Вінниччині відкрили три клієнтські простори 104.ua у новому форматі

    Загалом на Вінниччині функціонують 16 клієнтських просторів 104.ua. Відтак, споживачам значно зручніше вирішувати свої «газові» справи.

    «Тут можна придбати сучасні газові прилади – котел, водонагрівач, плиту, лічильник, сигналізатор загазованості чи модем дистанційної передачі даних. Крім того, замовити послуги технічного та сервісного обслуговування, подати заявку на реконструкцію або підключення до газових мереж, подати показники газового лічильника, провести звірку по особовому рахунку тощо» - наголошує начальник Вінницького управління клієнтського сервісу ТОВ «104. ua» Алла Гнатюк.

    Приміщення центрів сучасні, просторі та світлі. Для комфорту відвідувачів у кожному центрі облаштовані місця для очікування, вбиральня, кулер з водою, та інші зручності. Передбачені термінал самообслуговування «104.юа» та платіжний.

    Регіональна Газова Компанія - сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.
    Теги: газ Вінниччина РГК лічильник
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    На Вінниччині відкрили три клієнтські простори 104.ua у новому форматі