«Газпром» продовжує знижувати транзит газу через Україну

Росія з початку 2022 року різко скоротила транзит газу через Україну

4 січня очікується найнижчий рівень транзиту газу за два роки

Від початку 2022 року транзит природного газу з Росії зменшився до 52,5 млн кубометрів на добу. Про це у Facebook написав генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

«Очікується, що сьогодні, 4 січня, падіння транзиту продовжиться, адже номінації станом на початок газової доби складать близько 50,5 млн куб. м на добу», - прокоментував Макогон.

За його словами, 4 січня буде найнижчий рівень транзиту за два роки, починаючи з кінця січня 2020 року.

«Газпром» не інформує про причини зменшення транзиту, додав Макогон.

Нагадаємо, транзит російського природного газу у 2021 році склав 41,7 млрд куб. м, при загальному рівні заброньованих потужностей у 44,4 млрд куб. м (для точок входу з РФ), та 45,8 млрд куб. м (для точок виходу в країни-члени ЄС та Молдову). Тобто «Газпром» використовував заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точкам виходу – 91%. У порівнянні з 2019 роком, експорт з РФ до ЄС трубопроводним транспортом впав майже на 22%.

Загальна транзитна потужність української ГТС складає 146 млрд кубометрів. Україна може транспортувати майже на 100 млрд кубометрів більше, ніж було протранспортовано у 2021 році.

Також повідомлялося, що транзит газу через Україну 2 січня різко впав.

До слова, Польща звинуватила Росію у газовому шантажі Європи.

Раніше президент Росії Володимир Путін на нараді про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив, що постачання газу до Європи розпочнеться після ухвалення рішення про запуск газопроводу «Північний потік-2».

Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.