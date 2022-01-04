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    «Газпром» продовжує знижувати транзит газу через Україну

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    Росія з початку 2022 року різко скоротила транзит газу через Україну - «Газпром» продовжує знижувати транзит газу через Україну
    Росія з початку 2022 року різко скоротила транзит газу через Україну
    фото із російських ЗМІ

    4 січня очікується найнижчий рівень транзиту газу за два роки

    Від початку 2022 року транзит природного газу з Росії зменшився до 52,5 млн кубометрів на добу. Про це у Facebook написав генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

    «Очікується, що сьогодні, 4 січня, падіння транзиту продовжиться, адже номінації станом на початок газової доби складать близько 50,5 млн куб. м на добу», - прокоментував Макогон.

    За його словами, 4 січня буде найнижчий рівень транзиту за два роки, починаючи з кінця січня 2020 року.

    «Газпром» не інформує про причини зменшення транзиту, додав Макогон.

    Нагадаємо, транзит російського природного газу у 2021 році склав 41,7 млрд куб. м, при загальному рівні заброньованих потужностей у 44,4 млрд куб. м (для точок входу з РФ), та 45,8 млрд куб. м (для точок виходу в країни-члени ЄС та Молдову). Тобто «Газпром» використовував заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точкам виходу – 91%. У порівнянні з 2019 роком, експорт з РФ до ЄС трубопроводним транспортом впав майже на 22%.

    Загальна транзитна потужність української ГТС складає 146 млрд кубометрів. Україна може транспортувати майже на 100 млрд кубометрів більше, ніж було протранспортовано у 2021 році.

    Також повідомлялося, що транзит газу через Україну 2 січня різко впав.

    До слова, Польща звинуватила Росію у газовому шантажі Європи.

    Раніше президент Росії Володимир Путін на нараді про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив, що постачання газу до Європи розпочнеться після ухвалення рішення про запуск газопроводу «Північний потік-2».

    Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

    До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

    Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

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    Теги: ЄС газ Газпром Путін Європа транзит Україна ГТС
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    «Газпром» продовжує знижувати транзит газу через Україну