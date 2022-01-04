Центр Разумкова: вартість користування газовою інфраструктурою в Україні в три рази нижча від Європи

У 2019 році обсяг збитків операторів ГРМ збільшився на 26,5% з 4,9 млрд грн до 6,2 млрд грн

Експерти Центру Разумкова зазначають, що діяльність з розподілу газу в Україні є збитковою

В країнах Європи тариф на розподіл газу становить в середньому 22% від загальних витрат домогосподарств на газ. Згідно дослідження Центра Разумкова, в Україні тарифи на розподіл газу операторів ГРМ є економічно необґрунтованими, що є бар’єром для притоку інвестицій та призводить до зростаючого зносу аварійних газопроводів та газорозподільних пунктів, накопиченню значної заборгованості на газовому ринку.

Експерти Центру Разумкова зазначають, що з 2015 по 2021 ріку держрегулятор не враховував в тарифах на розподіл необхідні обсяги газу для технологічних витрат (ВТВ), а зараз розраховує занижену вартість таких витрат. Тому діяльність з розподілу газу в Україні є збитковою. У 2019 році обсяг збитків операторів ГРМ збільшився на 26,5% з 4,9 млрд грн до 6,2 млрд грн.

Результат – відсутність фінансів для реінвестування та оновлення мереж. В дослідженні зазначено, що в структурі кінцевої вартості всіх витрат на газ в європейських країнах 54% складає плата за енергію (саме ресурс – газ) а частка розподілу складає 22%.

«Тому в європейських країнах не виникає хронічного дефіциту інвестицій в розподільчі мережі – оператори ГРМ прибуткові та можуть впевнено будувати інвестиційні плани відповідаючи глобальним світовим трендам» – зазначено в опублікованому дослідженні.

В Україні, згідно затверджених держрегулятором тарифів на розподіл на 2022 рік, це показник становить близько 8%.

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