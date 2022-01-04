Яку економію дає утеплення будинків: приклад п'ятиповерхівки

За допомогою термоізоляції будинку платіжки можна зменшити вдвічі

Термоізоляція стін і даху дозволить заощаджувати до 50% споживаної енергії. Це і обігрів у холодну пору року, і охолодження влітку. Без термоізоляції річне енергоспоживання становитиме близько 120 кВт/год на 1 кв. м. Якщо утеплити стіни й дах – то трохи більше 60 кВт/год. на 1 кв. м. Про те, як термоізоляція будинку дозволяє економити на опаленні, і чому цей процес не набув всеукраїнського масштабу розповів співвласник торгової марки Izovat Сергій Ліщина в інтерв'ю ZN.UA.

Враховуючи тариф, який сьогодні становить 1,68 грн/кВт, обігріти п'ятиповерхівку без утеплення вийде 900 тис. грн в рік, а з утепленням близько 500 тис. грн. Економія тільки на одній будівлі становить більше 450 тис. грн на рік.

Уряд всіма силами популяризує утеплення будинків, та досі цей процес не набув значного масштабу. «У приватному будинку це питання ціни. Розуміння, що підвищувати енергоефективність треба, – є, але коштів не завжди вистачає. У багатоквартирному житловому будинку, де є ОСББ, нерідко замовляють енергетичний аудит і потім замінюють вікна, утеплюють стіни, підвал, дах тощо. У будинках без ОСББ власники можуть утеплити свою квартиру, і в ній буде приємніше жити, але платіжка істотно не зміниться – немає синергії всього будинку», – пояснив Ліщина.

За словами експерта, до питання підвищення енергоефективності слід підходити системно на рівні держави. Тільки тоді це принесе значний економічний результат у масштабах не лише однієї сім'ї, а й країни.

«Наприклад, у ЄС оцінили ефект від подальшої модернізації житлового фонду на 15% у 100 млн євро до 2030 року. У нас, за рахунок вкрай неекономного способу утримання житлового фонду та практики «опалення космосу», ефект буде ще вищий», – розповів Ліщина.

Нагадаємо, що уряд схвалив план дій з енергоефективності. Згідно з ним, первинне та кінцеве споживання енергії в Україні не повинне перевищувати 91,5 млн. т н.е та 50,5 млн тонн нафтового еквіваленту.

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