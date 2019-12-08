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    Економіка та фінанси

    На виставці у Ганновері показали безпілотний трактор

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    <p>Фото: Агробізнес Сьогодні</p> - На виставці у Ганновері показали безпілотний трактор

    Фото: Агробізнес Сьогодні

    На українських полях його роботу можна буде побачити ще не скоро

    На аграрній виставці у Ганновері було презентовано безпілотний трактор Magnum ACV, від американської компанії Case IH.

    Про це повідомляє газета «Агробізнес Сьогодні».

    Зазначається, що трактор Magnum ACV оснащений 6-циліндровим двигуном FPT Industrial Cursor 9 потужністю 370 к.с. (макс. 419 к.с.). Трансмісія CVXDrive забезпечує швидкість 50 км/год у режимі ECO.

    Видання зазначає, що на українських полях його роботу можна буде побачити ще не скоро, адже це лише проект 5-ти річної роботи конструкторів. Після виставки він відправиться не в поля, а в музей.

    Нагадаємо, в Україні створять фонд часткового кредитування землі для фермерів.

    Як повідомлялося, в «Укрлендфармінг» розповіли, як окупити інвестиції в системі контролю лише за рік.

    інвестиції трактор фермерство
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