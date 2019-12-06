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    Економіка та фінанси

    Роман Опімах представив інвестиційний атлас надрокористувача

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    Роман Опімах поінформував, що&nbsp;протягом наступних двох тижнів атлас заповнюватиметься ділянками - Роман Опімах представив інвестиційний атлас надрокористувача
    Роман Опімах поінформував, що протягом наступних двох тижнів атлас заповнюватиметься ділянками

    Унікальний атлас надрокористувача є платформою, на яку будуть завантажуватись об’єкти для інвестування, - голова Держслужби геології та надр

    Голова Державної служби геології та надр України  презентував Інвестиційний атлас надрокористувача.

    Сервіс, що не має аналогів в Україні, розробили спільно з ДНВП «Геоінформ України», НАК «Надра України», ДГП «Укргеофізика» та УкрДГРІ.

    «Фактично це є платформою, на яку будуть завантажуватись об’єкти для інвестування. Вони будуть розподілятися за шістьма кошиками - відповідно до виду корисної копалини. Три кошики у нас на сьогодні вже включили майже 60 об’єктів для інвестування у сфері вуглеводних, металічних та неметалічних руд», - повідомив Опімах. 

    За його словами, «вакантними» залишаються місця підземних вод, горючих корисних копалин, а також коштовного каміння.

    «Є велике сподівання, що саме в останньому кошику, завдяки прийняттю законодавчих змін і прийняттю закону про легалізацію бурштину у нас відкриється значний потенціал», - зазначив голова Держгеонадр. 

    Він відзначив, що протягом наступних двох тижнів атлас заповнюватиметься ділянками.

    «Це постійна процедура, яка відбувається онлайн. З понеділка бажаючі матимуть 2 місяці на те, щоб ініціювати одну із запропонованих ділянок або номінувати будь-яку, яку вони забажають, на найближчий аукціон. Коли два місяці мине, відбудеться фіналізація підготовки лотів. Служба підготує аукціонний пакет та визначить остаточну вартість ділянки», - зазначив Опімах.

    Він також зауважив, що на атласі можна знайти загальний опис ділянки, координати, оціночні ресурси, попередню вартість, мінімальні вимоги до програми робіт, і також посилання на паспорт родовища і відповідні звіти де є більше інформації про цю ділянку: «компанії за два місяці зможуть залучити геологів, додатково дослідити ці матеріали і вирішити, чи цікаво це їм».

    За словами Опімаха, відповідна ініціатива є лише одним з елементів загальної урядової політики «відкритих дверей», яка спрямована на залучення нових інвесторів, для розвитку ресурсного потенціалу нашої держави. 

    Наступного тижня у Держгеонадр запланована робоча поїздка до Лондона, де відбудеться зустріч з понад 70 інвесторами. 

    «Ми розповімо, який потенціал вуглеводневий в Україні і запропонуємо три об’єкти, конкурс по яких вже розпочався. Ми показуємо абсолютно новий підхід... Підготували технічно-економічну оцінку на англійській мові відповідно до міжнародних стандартів по кожній ділянці. Тобто інвестор вже має попередньо розуміння, що з себе представляє ділянка, який у неї потенціал, яка економіка»,- додав Опімах. 

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