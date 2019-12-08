В Україні створять фонд часткового кредитування землі для фермерів



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Це дозволить створити передумови для запуску повноцінного обігу землі сільськогосподарського призначення

Кабінет міністрів ухвалив план здешевлення кредитів для купівлі землі сільськогосподарськими товаровиробниками; зокрема, передбачено створення Фонду часткового кредитування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Одним із пріоритетів уряду визначено запровадження обігу сільськогосподарської землі з 1 жовтня 2020 року. При цьому важливо забезпечити здешевлення кредитів для малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників та збільшення їхньої доступності. Саме тому 29-го вересня уряд ухвалив відповідну концепцію, а в середу 4 грудня визначив чіткий план заходів для досягнення поставленої мети», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, розпорядженням передбачається «створення Міністерством економіки Фонду часткового кредитування землі, законопроєкт про який буде подано до парламенту вже в грудні 2019 року». Крім того, у першому кварталі 2020 року має бути визначено порядок компенсації відсоткової ставки за кредитами на купівлю землі та розмір такої компенсації.

Зазначені у документі заходи дозволять створити передумови для запуску повноцінного обігу землі сільськогосподарського призначення, а також дозволить малим сільськогосподарським товаровиробникам отримати дешеві кредитні ресурси для купівлі земель сільськогосподарського призначення.