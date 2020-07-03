На Волині – масова загибель риби. Попередні збитки становлять понад 8 млн грн



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Загибель риби на Волині

Точна причина загибелі риби поки що не встановлена

У річці Стир на ділянці від села Липляни до села Княгининок, що у Волинській області, зафіксована масова загибель риби на площі 177,5 тисяч квадратних метрів. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook.

«Понад 8 мільйонів гривень збитків нараховано через загибель риби у річці Стир на Волині. Попередньо встановлена причина – брудна вода.

Ще 25 червня інспектори ДЕІ спільно з експертами Волинського рибоохоронного патруля здійснили перевірку русла річки Стир на ділянці від села Липляни до села Княгининок. В результаті виявили мертву рибу на площі 177,5 тисяч квадратних метрів.

Сума збитків за знищену рибу становить 653 276 гривень, а за втрату її потомства – 7 636 860 гривень», - написав Андрій Мальований.

Точна причина загибелі риби поки що не встановлена, однак інспектори ДЕІ підозрюють, що це сталось через забруднення води.

«Отриманий від Держспоживслужби звіт свідчить про те, що патологічного матеріалу збудників екто- та ендопаразитів у водоймі немає. Водночас на зябрах мертвих риб виявили густий брудно-сірий слиз. Інспектори вважають, що риба загинула через забруднення води.

Відділ Інструментально-лабораторного контролю ДЕІ взяв зразки води на дослідження. Про результати повідомлю на своїй сторінці. Якщо якість води буде не в нормі, то інспекція нарахує додаткові збитки», - зазначив Андрій Мальований.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що на березі річки Дністер у Могилів-Подільському районі затримали чоловіка, який незаконно наловив червонокнижної риби на 180 тисяч гривень.